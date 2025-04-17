關稅海嘯巨幅波動 永豐金證大戶投「快速單」爆量上揚

4月關稅海嘯掀股市巨幅波動，不少策略投資人選擇逆勢進場「撿便宜」。永豐金證券大戶投APP 17日最新統計顯示，4月至11日僅七個交易日，「快速單」設定次數即突破2.1萬筆，超越2025年第1季月均使用數。展現投資人積極部署自動交易策略，以穩留場上。

證交所數據顯示，大型權值股在4月關稅海嘯引爆台股重挫期間，連兩日爆出大量零股成交量，顯示跌深時，確實激起部分投資人進場野心。

透過永豐金證大戶投APP「智慧單」中的「快速單」功能，資金能順利鎖定明確目標，兼顧靈活策略。投資人只須事先設定理想價格與條件，如「某股下跌5%就買進」，系統就能自動監控並在條件達成時掛單委託。不同於傳統限價單只能盯盤下單，「快速單」提供多種觸發條件，例如成交量、漲跌幅等，讓交易策略更彈性，效率也大幅提升。尤其適合沒空盯盤的上班族，在行情震盪時精準卡位。

為讓投資人能更安全、快速參與市場，永豐金證券優化線上開戶認證流程。開放20家網銀帳戶者，可透過「資金管理帳戶」（分戶帳）直接約定自身常用網銀帳戶，作為約定出入金帳號，開戶僅需數分鐘。認證流程也新增「手持身分證自拍」，與eDDA電子授權共計雙認證選項，新手不必跑分行、輕鬆完成線上開戶投資。投資人也可選擇綁定永豐銀數位帳戶作為證券交割戶，一次開立永豐金證券戶與永豐銀數位帳戶，一步完成資金進出布局。

永豐金證券提醒，進場撿便宜同時，別忽略交割細節。大戶投APP提供即時查詢「資金管理帳戶」餘額，或近14日永豐銀行帳戶餘額與交易明細。投資人能清楚掌握交割時間與資金流向，確保交易流程順暢無誤。在這場突如其來的震盪中，懂得結合工具與策略的投資人，更能化危機為進場良機。