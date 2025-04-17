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明昌國際攜手心善淵啟動《心的圖書館》打造 ESG 典範

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大甲高中致贈感謝狀。記者宋健生/攝影
大甲高中致贈感謝狀。記者宋健生/攝影

在永續轉型已成全球企業關鍵議題的當下，傳統製造業也正以行動實踐ESG理念。工具箱大廠明昌國際近年積極導入數位製造、推動綠色工廠改造，並結合CSR戰略，支持公益組織邁向數位升級與組織永續。

明昌國際創辦人張秋龍2022年發起成立「心善淵公益協會」，以公益平台形式推動在地社會創新。協會17日正式啟動《共善未來計畫－心的圖書館》，期望透過數位工具與經驗傳承機制，協助中小型公益團體提升營運能力，打造可複製、可持續的公益運作模式。

《心的圖書館》聚焦三大策略主軸：數位培力、營運諮詢、案例傳承；首波合作即攜手台中市響響輔助科技協會，共同針對社福組織的管理痛點，導入模組化數位解方，提升組織資源整合與續航能力。

心善淵觀察指出，台灣中小型公益單位普遍面臨「留才難、傳承斷、資源斷」等結構性困境。執行長畢美桂表示，藉由引入企業經營思維與數位工具，有助建立更具韌性的社會服務體系，實踐地方共好。

明昌國際近年積極強化企業永續治理，於2022年設立「ESG永續發展委員會」，聚焦綠色製程、智慧製造、CSR參與與公司治理等四大面向，推動廠房綠建築升級與AI化改造，成為傳產落實ESG的重要指標企業。

除企業端作為，明昌亦透過心善淵協會將CSR觸角延伸至在地社會。包括2023年與創辦人夫人主導的「張媽媽工作坊」合作義賣，成功募集善款超過43萬元；舊衣捐贈專案共募集59箱物資送抵偏鄉；年末更與地方里長協力，發放白米與紅包關懷弱勢戶，落實「社區扎根」的CSR理念。

此外，2023年啟動的「愛的韌性－幸福網羅」計畫，亦已成功協助8家社福團體依主題領域(如性別、老化、障礙等)進行營運重整與能力建構，奠定組織成長的基礎。

明昌國際董事長張庭維表示，企業推動ESG不該只是報表上的數據，而應深入生產鏈與社會網絡，建立永續價值。透過心善淵的策略平台角色，明昌得以將產業優勢轉化為社會能量，為台灣公益生態系注入新的思維與動力。

表演團體唐寶寶大器樂團致贈感謝狀，由明昌國際董事長張庭維(左4)代表接受。記者宋健生/攝影
表演團體唐寶寶大器樂團致贈感謝狀，由明昌國際董事長張庭維(左4)代表接受。記者宋健生/攝影
心善淵公益協會17日正式啟動《共善未來計畫－心的圖書館》。記者宋健生/攝影
心善淵公益協會17日正式啟動《共善未來計畫－心的圖書館》。記者宋健生/攝影
《共善未來計畫－心的圖書館》啓動儀式邀請大安國中風韻國樂社表演。記者宋健生/攝影
《共善未來計畫－心的圖書館》啓動儀式邀請大安國中風韻國樂社表演。記者宋健生/攝影

ESG 圖書館

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