快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會修法要求資產上兆銀行須設風控長 十家銀行年底前要增設

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會修法要求資產上兆的銀行未來須設風控長，10家銀行年底前要增設。圖/本報資料照片
金管會修法要求資產上兆的銀行未來須設風控長，10家銀行年底前要增設。圖/本報資料照片

金管會今日公布「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中特別要求，增訂銀行業的資產總額超過1兆元以上的，應設置風險管理長來做風險管理。金管會也統計，目前銀行1兆元以上有17家，已有7家設置風險管理長，有10家則必須在該法公布之後6個月完成調整。若以預告期60天計算，這10家銀行必須在今年底之前完成調整。

此外，這次修法亦增訂金控須設置資訊安全長，和資訊安全專責單位，並要求總稽核異動時，要在發生日5日之內向主管機關函報異動原因及內容，並告知當事人，另外要建立獨立董事與內部稽核單位間的溝通管道與機制，對上述的修法內容，金控及銀行六個月之內必須要調整完成。

其中對於洗錢防制，「三道防線」原本行之多年，銀行局副局長王允中說，調整原因在於這幾年的疫情，氣候變遷、資安攻擊等問題不斷發生，國際間也對此檢討，因此採參國外經驗之後，也予以調整，從先前的三道防線涇渭分明的對立及相互牽制，調整之後將更有合作空間。

對於銀行的法遵主管可兼任打詐主管，王允中指出，113年在防制詐欺小組會議中已規定，要指定副總以上的層級來打詐，除了法遵主管兼任之外，也可由其他副總級主管來兼任，目前大多數銀行都已設有打詐的專責單位。

王允中也表示，目前14家金控裡，僅剩1家金控尚未設置資安長，至於風控長，國內38家銀行有16家已設風控長，而在38家國銀中，1兆元以上的銀行有17家，這17家中已設風控長的有7家。

資安 金管會 銀行業

延伸閱讀

金管會副局長人事 銀行局王允中、檢查局郭文龍尚光琪

DDoS攻擊持續升溫 中華電信監測：台灣每日被攻擊35次

出席斥詐論壇 賴揭示打擊詐騙4大作為

國銀外幣存款增、放款衰

相關新聞

玉山金併保德信投信可免今年股東會同意？金管會這麼說

玉山金在上月宣布併保德信之後，接下來是否一定要經過股東會同意？金管會銀行局副局長王允中今天表示，要看玉山金採取的是哪種併...

金管會今年4600億中小企業放款目標 產業紓困貸款將成增加主力

金管會今日公布最新的中小企業放款統計，截至114年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆3687億元，至於今年全年...

金管會修法要求資產上兆銀行須設風控長 十家銀行年底前要增設

金管會今日公布「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中特別要求，增訂銀行業的資產總額超過1兆元以...

金價飆臺銀黃金存摺牌價站上3,500元 銀樓牌價衝13,650

金價持續飆高，臺銀黃金存摺牌價17日站上每公克3,500元歷史新高，銀樓黃金牌價每錢為13,650新天價。

街口2024年度交易金額成長兩成 狂撒105萬張街口券

街口支付（JKOPay）與LnData麟數據科技共同發布「2024 年度數據回顧」統計，街口2024年累積超過660萬用...

一卡通iPASS MONEY APP 提供全方位行動支付體驗

一卡通成立11周年持續以金融科技為基礎，強化電子支付服務的自主性與永續性。透過一卡通 iPASS MONEY APP 建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。