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金警聯防 凱基金攜手刑事警察局簽署反詐MOU

中央社／ 台北17日電

凱基金今天表示，與刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，將透過情資分享、識詐教育以及資源共享共同阻詐。至於成效部分，凱基銀今年首季警示帳戶則較去年同期減少近3成。

凱基金今天發布新聞稿指出，攜手旗下銀行、證券及人壽3子公司，與刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，並由凱基金總經理楊文鈞、刑事警察局副局長邱紹洲出席代表簽署。雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享3層面深化合作，公私協力強化金融防護網。

楊文鈞表示，隨著金融科技發展，詐騙手法層出不窮，對民眾的財產安全構成嚴重威脅。透過刑事警察局合作意向書的簽署，將深化金警合作機制、跨界聯防。

凱基金表示，透過科技監測、主動關懷、識詐宣導等，強化金融交易安全。其中，凱基銀成立金融詐欺防制工作小組，透過內部跨單位、外部跨平台及警政合作方式，打造阻詐防護網。同時，導入人工智慧（AI）智能監控機制，透過大數據分析異常交易。

凱基銀2024年分行臨櫃成功攔阻80件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣8400萬元；今年第1季警示帳戶相較2024年同期減少近3成。信用卡防堵盜刷部分，2024年主動拒絕盜刷交易2.3萬筆，防止盜刷損失超過1.57億元。

凱基金進一步說明，凱基證透過數位科技強化投資人交易安全，並成立反詐騙專責小組，制定通報機制並於官網建置反詐騙行動站，推出「68178」短碼簡訊服務，降低假冒簡訊詐騙風險。另外也導入國際級RSA偽冒偵測服務，全天候監控可疑釣魚網站，確保客戶網路交易安全。

凱基金指出，凱基人壽不僅強化第一線客服中心人員識詐能力，落實關懷機制，更導入「68889」短碼簡訊、企業短網址及Whoscall認證企業電話號碼，並於官網建置防詐專區；也深耕金融防詐教育，透過金警聯防及跨業聯防阻詐。

凱基金 詐騙

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