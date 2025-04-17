金價飆臺銀黃金存摺牌價站上3,500元 銀樓牌價衝13,650
金價持續飆高，臺銀黃金存摺牌價17日站上每公克3,500元歷史新高，銀樓黃金牌價每錢為13,650新天價。
台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，昨天上午亞洲盤湧入黃金買盤推升國際金價突破每盎司3,300美元，目前已站穩3,300美元價位，短線上拉回150美元都算正常。而今日國內銀樓牌價又較昨日上漲250元，持續創新高。
臺銀報告指出，16日雪梨金市以每盎司3,225.87美元開市，華爾街日報報導，美國擬藉由貿易談判來使各國孤立中國，另輝達(NVIDIA)表示美國政府限制其H20晶片對中國的出口，美中對立加劇，市場避險情緒再度升溫，加上美元指數大幅回檔，資金湧入金市帶動金價強漲至3,295美元。
隨後美國公布3月零售銷售年增及月增率雙雙優於市場預期，金價短暫拉回至3,298美元後，因市場避險因素持續，低接買盤進場承接，金價漲勢再起一路上漲至3,344.78美元，再創新高，最後報價為3,343.22美元，較前日最後報價3,227.61美元，上漲115.61美元，漲幅3.58%。
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