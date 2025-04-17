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街口2024年度交易金額成長兩成 狂撒105萬張街口券

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
街口支付創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片
街口支付創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片

街口支付（JKOPay）與LnData麟數據科技共同發布「2024 年度數據回顧」統計，街口2024年累積超過660萬用戶、全台30萬合作商家，年度交易金額與筆數成長兩成，且全年度發出逾105萬張街口券，不僅再創下新高，流通街口幣總額更隨著用戶支付規模成長而增加26%。

對此，街口支付第2季再祭出「旅日支付無腦享 9%」、「TWQR 春夏 10% 回饋祭」、「超級品牌日最高 23%」等多重優惠，邀請民眾日常消費、吃喝玩樂使用街口支付，每天皆可享高回饋。

街口支付攜手 LnData 發布年度回顧專題 揭密「街口交易王」單月付款達 2,170 次

街口支付與LnData麟數據科技合作發布「2024 年度數據回顧」專題，由 LnData 分析整體電支產業及街口內部數據並以視覺化圖表呈現，發現台灣每7人就有2人是街口用戶，其中25至44歲用戶占比逾60%，2024年以台中、彰化以及金馬地區用戶數成長最快，合作商家則多分布於各大都會區，其餘縣市店家數也隨著街口開通 TWQR 購物功能而有顯著成長，顯示台灣各縣市與離島民眾、店家已熟悉使用街口支付服務。

LnData觀察用戶交易行為也發現，街口用戶最常消費的店家類型以零售、餐飲、生活日用為主，其中最受喜愛的手搖品牌前三名依序為清心福全、迷客夏、可不可熟成紅茶，而最熱門的繳費項目前三名則是停車費、電信費、電費，另外更發現有用戶單月交易次數多達2,170筆，日均超過70次，顯示對街口服務的極高黏著度。此外，街口支付2024年陸續與 PayPay、淘寶、Apple 展開合作，拓展更多元支付場域，也帶動整體跨境交易成長兩成，其中旅日支付更成長近15倍，為增幅最大的交易場景之一。

街口TWQR店家交易額已有近兩成來自非街口用戶消費

街口支付內部統計，街口TWQR 店家交易額已有近兩成來自非街口用戶消費，為店家帶來更多新客與業績成長，對此街口支付為持續響應主管機關政策、邀請更多用戶與商家加入TWQR 行列，宣布延長「TWQR 店家 0 手續費」活動至2025年底，並於6月底前推出「TWQR 春夏 10% 回饋祭」，民眾於全台街口標示TWQR店家掃描QR Code完成付款即可享10%回饋，使用街口支付綁定台新@GoGo卡付款可享最高13%，可使用場域包含饒河夜市、逢甲夜市、台南花園夜市、瑞豐夜市等全台各大知名夜市與商圈。

夜市 消費 街口支付 跨境交易

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