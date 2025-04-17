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一卡通iPASS MONEY APP 提供全方位行動支付體驗

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
一卡通 iPASS MONEY APP 建構轉帳、消費、繳費、搭車生活四大支付場景，整合生活需求，提供使用者全方位的行動支付體驗。照片／業者提供
一卡通 iPASS MONEY APP 建構轉帳、消費、繳費、搭車生活四大支付場景，整合生活需求，提供使用者全方位的行動支付體驗。照片／業者提供

一卡通成立11周年持續以金融科技為基礎，強化電子支付服務的自主性與永續性。透過一卡通 iPASS MONEY APP 建構轉帳、消費、繳費、搭車生活四大支付場景，整合生活需求，提供使用者全方位的行動支付體驗。

一卡通公司指出，iPASS MONEY APP 繳費功能持續擴大，目前已支援超過8,200項繳費項目，涵蓋水電、瓦斯、有線電視、信用卡、學雜費、規費罰鍰稅捐、醫療費用等，亦提供外籍移工跨境匯款等服務，讓民眾隨時隨地都能透過一卡通 iPASS MONEY APP 輕鬆付款，全面滿足民眾生活需求。

交通通勤為民眾生活重要場景，使用一卡通的儲值卡或乘車碼，都能滿足民眾行的支付需求，還可獲得「一卡通綠點」獎勵，事後折抵兌換儲值金。透過一卡通 iPASS MONEY APP 可直接購買南高屏TPASS月票並同時完成過卡，還可連結iPASS MONEY帳戶升級自動加值服務，並同步完成票卡記名，消費時不用再備零錢儲值，大幅提升便利性。

一卡通公司表示，iPASS MONEY用戶數已突破683萬，持續朝700萬大關邁進，目前為台灣使用人數最多的電子支付品牌。為建構更全方位的支付生態圈及對齊政府永續發展目標，將持續創新優化一卡通 iPASS MONEY APP，打造更便捷、安全、具社會永續價值的支付服務，成為民眾心目中支付工具的首選。

APP 一卡通 消費

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