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台新Richart Life App 功能升級 信用卡交易驗證更安全

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為持續提升客戶服務，並強化資訊安全，台新銀行Richart Life APP於2025年4月7日再升級，為用戶帶來兩大實用功能，一、「信用卡交易驗證」功能透過生物辨識增加手機門號身分驗證機制，強化交易安全性；二、太陽卡／玫瑰卡（切換刷）權益自由選新增「韓瘋刷」，為韓流愛好者提供最高10%回饋。

隨著行動金融交易日益普及，台新銀行除了提供既有簡訊驗證功能，此次更結合生物辨識與手機門號身分驗證技術，升級信用卡交易驗證機制，有效保障用戶交易安全。客戶僅需先登入Richart Life進行SIM卡身分驗證，日後台新（2887）信用卡線上交易即可透過生物辨識快速完成驗證，不僅解決用戶於海外出遊臨時收不到簡訊的困擾，更能有效防止詐騙集團攔截簡訊OTP驗證碼的風險，讓交易流程既便捷又安全。

承襲2025年「天天刷、大筆刷、好饗刷」廣受好評的權益切換功能，台新玫瑰卡/太陽卡（切換刷）於2025年4月1日至6月30日特別推出期間限定方案「韓瘋刷」，滿足韓流消費需求。卡友可透過Richart Life APP切換「韓瘋刷」，提供旅遊、愛美、娛樂及美食四大類別、近50家熱門韓系商戶可選擇，最高10%回饋，大幅提升消費價值。

台新Point（信用卡）具備多元使用方式，可用於折帳單、點兌點、兌好物等功能。為慶祝「韓瘋刷」限定權益上線，台新Richart Life APP推出專屬韓流粉絲的兌換選項，使用台新Point（信用卡）1點即可兌換「K-POP偶像小卡」、「韓漫代幣」以及人氣爆棚的「韓式免拍貼免費序號」，將消費回饋轉換為追星福利，提升點數價值。

台新表示，Richart Life APP為市場領先的生活與金融生態圈平台，透過台新Point串聯多元服務，持續擴大與異業夥伴合作範圍。此次功能升級不僅優化用戶體驗，更擴展台新Point應用場景，為客戶提供更完善的金融服務。

APP 信用卡 台新

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