高資產台商注意！安永籲提早因應三地稅改風險

隨著全球稅制持續改變，對於高資產人士與家族企業而言，不僅是挑戰，更是重新布局財富傳承與資產配置的契機。為了協助台商掌握最新稅務動向，安永聯合會計師事務所近日舉辦「大中華區最新稅務脈動」研討會，深入分析中國大陸、香港與台灣的最新稅務政策與實務要點。

安永私人企業服務稅務合夥人孫藹婷指出，中國大陸對個人境外所得的稅務審查正日益嚴格，未來高資產人士除了要釐清納稅義務，更需強化財務資訊的整理與稅務風險控管。

若有資金匯出中國大陸的需求，必須符合當地外匯管理規範並完成必要的稅務申報。此外，台資企業若有在中國大陸或香港掛牌上市的計畫，也應提前進行財稅健康檢查、優惠資格評估與營運模式優化，並在上市前中後各階段做好員工激勵、股東稅務安排等全方位規劃。

安永大中華區商業稅務服務主管合夥人王文暉分享，香港正透過一系列稅務改革吸引全球高資產家族。當中，「單一家族辦公室稅務寬減計畫」已提出多項優化，包括放寬合格資產與私人公司定義、取消附帶收入的5%限制、導入明確排除清單等。

若家族控股公司（FIHV）直接或間接持有特定目的實體（FSPE）95%以上實益權益，該實體獲利可全數免稅。與此同時，香港全新優化的「資本投資者入境計畫」（CIES）已於2025年3月上路，申請人須在申請前六個月內擁有至少3,000萬港幣的淨資產，為高資產人士提供移居香港的全新管道。

台灣自2024年起正式實施CFC（受控外國企業）課稅新制，對高資產人士尤其是採用信託架構管理海外資產者影響深遠。

安永稅務服務部營運長暨家族辦公室負責人林志翔指出，若委託人將CFC股權納入信託，所得計算及納稅義務將更為複雜。信託受託人務必依規定準時申報，否則每份契約最高可罰30萬元。

林志翔也提醒，有些人試圖透過PPLI（私募壽險保單）或其他方式將CFC股權轉移給保險公司以規避稅負，未來仍可能遭稅局以「實質課稅」原則重新認定，並補稅及處罰。