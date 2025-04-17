金價衝高至3300美元 台銀黃金存摺牌價今年飆漲逾2成

美中對立加劇，避險資金湧入金市，帶動近期國際金價衝破每盎司3300美元新高。台銀今天中午黃金存摺牌價每公克新台幣3518元，同樣創史上新高，今年以來黃金存摺牌價漲幅已逾25.6%。

根據台銀國際金市報告指出，美國擬藉由貿易談判來使各國孤立中國，美中對立加劇，市場避險情緒再度升溫，加上美元指數大幅回檔，資金湧入金市帶動金價強漲。

台銀引用資產管理公司分析指出，隨著貿易戰加劇與美元走弱，黃金作為避險資產的價值上升，並較不受關稅影響。另外，地緣政治的緊張，例如中東衝突與保護主義升級，加劇通膨趨勢，加上各國央行為對抗貨幣波動持續購買黃金，都進一步推升黃金價格。

瑞銀財富管理投資總監辦公室本週也發布最新預估指出，因美國對等關稅政策影響，加上地緣政治緊張局勢升級、對通膨的擔憂以及不斷變化的利率前景，上調黃金未來12個月目標價至每盎司3500美元。

瑞銀表示，除了避險需求和投機者的參與外，黃金配置需求最近也發生許多結構性轉變；包含中國監管機構在今年2月允許保險基金投資配置黃金、各國央行系統性提高黃金總儲備等都支撐黃金需求。

在國際金價帶動下，台銀黃金存摺今天盤中賣出價格為每公克3518元，創下歷年新高價，與今年1月2日的2801元相比，狂飆25.6%。