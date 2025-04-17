快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

金價衝高至3300美元 台銀黃金存摺牌價今年飆漲逾2成

中央社／ 台北17日電

美中對立加劇，避險資金湧入金市，帶動近期國際金價衝破每盎司3300美元新高。台銀今天中午黃金存摺牌價每公克新台幣3518元，同樣創史上新高，今年以來黃金存摺牌價漲幅已逾25.6%。

根據台銀國際金市報告指出，美國擬藉由貿易談判來使各國孤立中國，美中對立加劇，市場避險情緒再度升溫，加上美元指數大幅回檔，資金湧入金市帶動金價強漲。

台銀引用資產管理公司分析指出，隨著貿易戰加劇與美元走弱，黃金作為避險資產的價值上升，並較不受關稅影響。另外，地緣政治的緊張，例如中東衝突與保護主義升級，加劇通膨趨勢，加上各國央行為對抗貨幣波動持續購買黃金，都進一步推升黃金價格。

瑞銀財富管理投資總監辦公室本週也發布最新預估指出，因美國對等關稅政策影響，加上地緣政治緊張局勢升級、對通膨的擔憂以及不斷變化的利率前景，上調黃金未來12個月目標價至每盎司3500美元。

瑞銀表示，除了避險需求和投機者的參與外，黃金配置需求最近也發生許多結構性轉變；包含中國監管機構在今年2月允許保險基金投資配置黃金、各國央行系統性提高黃金總儲備等都支撐黃金需求。

在國際金價帶動下，台銀黃金存摺今天盤中賣出價格為每公克3518元，創下歷年新高價，與今年1月2日的2801元相比，狂飆25.6%。

台銀 金價

延伸閱讀

金價暴衝3%後又刷新高3,357美元 油價漲2%因美制裁伊朗油

金價再創高！觸及3,319美元天價 美元重貶摔至三年低點

美債陷20多年來最大跌幅 市場策略師揭投資者首選「避險」資產

金價居高不下 苗縣卓蘭先師廟武財神3面金牌遭竊

相關新聞

街口2024年度交易金額成長兩成 狂撒105萬張街口券

街口支付（JKOPay）與LnData麟數據科技共同發布「2024 年度數據回顧」統計，街口2024年累積超過660萬用...

一卡通iPASS MONEY APP 提供全方位行動支付體驗

一卡通成立11周年持續以金融科技為基礎，強化電子支付服務的自主性與永續性。透過一卡通 iPASS MONEY APP 建...

高資產台商注意！安永籲提早因應三地稅改風險

隨著全球稅制持續改變，對於高資產人士與家族企業而言，不僅是挑戰，更是重新布局財富傳承與資產配置的契機。為了協助台商掌握最...

聯卡中心 FIDO 無密碼身分驗證服務正式上線 銀行導入

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）FIDO（Fast IDentity Online）無密碼身分驗證服務正式上線，並宣布聯邦...

借15萬連本帶利還19萬...信用小白陷負債輪迴！《金保法》能終結高利放貸亂象？

一支網路動畫影片、近百名大學生受害的詐騙案，讓「先買後付」等新興借貸亂象浮上枱面，融資租賃業務量高達7千多億規模，卻因監管力道不足逐漸失序，政府與業者必須聯手補破網。

人物側寫／面子給公股 林明成是掌權的副董

華南金最大民股、金控副董事長林明成在六月改選後將退出華南金董事會，由長子林知延接任華南金副董事長，林明成選擇「裸退」，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。