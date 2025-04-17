聯卡中心 FIDO 無密碼身分驗證服務正式上線 銀行導入

聯合信用卡處理中心（聯卡中心）FIDO（Fast IDentity Online）無密碼身分驗證服務正式上線，並宣布聯邦銀行（2838）為首家採用導入機構，提供持卡人以行動設備所支援的身分驗證方式進行無密碼快速驗證。

聯卡中心指出，為貼近國際發展趨勢，運用區塊鏈技術結合FIDO身分驗證機制，聯卡中心並於3月27日攜手聯邦銀行共同推出，成為本功能第一個合作案例。FIDO服務包括臉部辨識、指紋或手勢等，這些服務已應用於「EMV 3DS網路交易安全認證服務」。

聯卡中心表示，提供FIDO無密碼身分驗證服務，可減少盜刷風險、提升驗證安全，刻正持續推廣更多金融機構開辦本項服務功能；除此之外，針對發卡機構已具FIDO服務者，亦可透由外部驗證機制（Out-of-band, OOB）進行系統串接，目前已有三家發卡機構提供服務。