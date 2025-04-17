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財金公司4月20日將辦理 「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為持續提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，財金公司訂於4月20日（星期日）交易離峰時段（凌晨1:00~7:00），辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」。

第一階段「ATM跨行服務系統」將由主中心切轉至備援中心對外營運，預計於當天凌晨2:00啟動。

第二階段「ATM跨行服務系統」將由備援中心切轉回主中心，並接續提供服務，預計於當天凌晨4:30啟動。

主、備中心系統切轉期間，預期將各暫停跨行服務15~30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證作業；跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統之運作與服務，民眾倘有ATM相關服務需求，請選擇往來存款銀行所設置之ATM辦理。

本作業期間，倘遇不可抗力或非預期情況，致須取消本作業或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。民眾如有疑問，可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線(02)2630-5151。

ATM

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