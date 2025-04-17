中信銀推「預簽型安養信託」 接軌退休前後生活

隨著國人平均壽命延長，高齡詐騙案件頻傳，如何保障年長者財產安全成為關鍵課題。中信金（2891）旗下中信銀推出「預簽型安養信託」，鼓勵民眾提早進行退休財務規劃。年滿55歲的受益人即可預先開立信託帳戶、存入資金，由受託人依契約設計，於退休後定期撥款支應生活所需，不僅收費較傳統安養信託低廉，亦具彈性與入門門檻低等優勢，有助無縫接軌退休前後生活。

中信銀行指出，透過信託契約的專款專用設計，除可保障高齡者資產運用安全，子女也能擔任信託監察人共同監督，提升管理透明度與信賴感。同時，為滿足有投資習慣的信託客戶需求，中信亦推出「信託資產移轉服務」，讓已持有基金部位的客戶免贖回即可轉入信託帳戶，整合資產以強化退休規劃效益。

積極發展數位金融的中信銀行，也持續優化信託服務流程，包括提供線上信託資產查詢、數位化變動通知、信託財產線上領回等功能，讓客戶足不出戶即可掌握帳戶動態、完成文件上傳及申請程序，大幅提升便利性與使用體驗。

此外，中信亦於官網建置「樂活服務專區」，整合各項高齡友善資源與優惠，協助客戶享受豐富多元的退休生活。2024年再推出創新產品「臻傳富信託」，結合自益與他益結構，讓委託人退休期間可定期領取生活費用，信託期滿後再將剩餘財產傳承下一代，實現「照顧自己，也照顧所愛」的雙重目標。