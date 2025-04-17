人物側寫／面子給公股 林明成是掌權的副董

華南金最大民股、金控副董事長林明成在六月改選後將退出華南金董事會，由長子林知延接任華南金副董事長，林明成選擇「裸退」，連金控董事都不打算出任，把金融事業交棒林知延的布局顯而易見，華南金步入「後林明成」時代，未來如何發展已成公股金融圈的目光焦點。

現年八十二歲的林明成出身板橋林本源家族，他是日本慶應大學法學碩士，一九九八年至二○○一年擔任華銀副董事長，之後籌設華南金控，並於二○○一年十二月至二○一○年六月擔任金控董事長。然而，在二○一○年六月改選之後，長達十五年由財部指派董事長，他則「屈就」金控副董，但相較於其他公股金融機構的官派董總來來去去，林明成始終迄立不搖，是華南金控集團真正的「掌權者」。

林知延則從二○○○年加入華銀董事會，並從二○○一年起兼任華南金董事，二○一五年七月後出任華銀副董，則是林明成積極布局長子「接班」的開始；畢業於倫敦政經學院的林知延，非常看重外語能力，他在外資圈有許多朋友，未來接任金控副董，華南金控集團在營運策略、管理風格上會否出現新風貌，也引人矚目。

在公股金控，原始民股仍參與董事會的並不多，其中以第一金和華南金最具代表性，但相較於第一金控的霧峰林家、高雄陳家及張家等三大家族僅參與董事會，且近幾年來逐漸淡出，林明成家族由於手握百分之十的股權，加上姻親許博偉家族的持股，因此得到公股更多「禮遇」。

而林明成雖然個性有稜有角，對部屬的管理要求尤其嚴格，但在對外交涉非常沈得住氣。二○一○年六月改選，他深知當時政府在立委壓力下，非指派華南金董事長不可，最後他選擇妥協，而不是和公股撕破臉，顯示他身段柔軟的一面。尤其林明成的政商關係可說是「藍綠通吃」，也和他遇到重大事件時選擇「事緩則圓」的性格有關。

華南金的經營上，雖然他和林知延均「退」為副董事長，但在公股金融圈看來，卻是面子給公股，林家贏裡子，尤其財政部要指派華南金的董事長人選，幾乎都由他「默許」，就連部分人選的更替也和他的意見有關。

此外，林明成在華南金也可說育才有功，包括華銀總經理黃俊智、前總經理張振芳，現任華銀資產管理董事長李宗賢，都曾任他的機要秘書。至於華南金未來是「父規子隨」，或呈現不同風貌，公股金融圈高度矚目。