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世代交替 林知延將接華南金副董

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

華南金控展將開世代交替。據了解，擔任華南金副董事長近廿年的民股大股東林明成，今年六月的董事會改選後，將不再續任華南金董事，交棒給擔任華南銀副董事長多年的長子林知延，林知延內定兼任華南金、華南銀副董事長。

華南金是八大公股行庫之一，也是唯一的「公民共治」公股金控，林明成家族持股近百分之十，因此華南金的官派董事長、總經理人選，過去決定人選前，公股都會考量民股接受度。此外，長期以來在經營上，公民股對於營運策略雖然意見也會不一致，財政部必要時也會出面協調，最後都「相安無事」，維持公民共治的局面，每三年改選的席次也會事先協調。

華南金將於六月十三日開股東會，根據華南金公告的一一四年股東常會董事及獨立董事被提名人名單，今年改選，將獨立董事席次由四席增加為六席，因應金管會要求金融業的獨董席次在一一六年以前，必須都增為總席次的三分之一以上；此外，總席次從十九席減為十七席，因此公、民股的一般董事席次各自減少兩席。

這分由股東提名的名單尚未完成董事會通過的程序。民股法人代表包括林明成家族的林知延，以及林知佑、林志揚，林知佑為林明成次子，另外還有林明成家族的姻親許博偉之妻許陳安瀾，和其女李許元齡；至於公股則透過財政部、台銀提名，華南金現任董事長陳芬蘭、總經理李耀卿出任財政部法人代表，兩人改選後可望續任，其他董事提名人包括李貞芳、李健鴻、鄭士卿、吳佑輝。

獨董提名名單則包括林瑞嘉、陳一端、閻正宇、涂三遷、楊民賢、陳松棟，其中閻正宇、涂三遷、陳一端都是新人選，陳一端曾任中央銀行業務局局長、閻正宇曾任日盛投信總經理、涂三遷為邦貴會計師事務所所長。

華南金控 董事長

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