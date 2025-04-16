華南金林家世代交替 林知延接任副董、掌金控大權

華南金（2880）最大民股林明成家族，展開世代交替。華南金2025年6月股東會將改選董事，擔任20年金控副董事長的林明成將正式退出董事會，不再續任，將由長子林知延接任金控副董事長，並同時續任子銀行副董事長，林知延監督與董事職權增加，家族傳承意味濃厚。

林明成育有三子一女，長子林知延一直擔任銀行董事，直到2015年才轉任為銀行副董事長，20年後，正式從父親手上接下金控副董事長重擔，林明成僅成為單一大股東。

林知延從銀行副董事長，再接任金控副董，有何不同？一位金控主管說，兩者意義不同，過去林知延僅是華南金重要子公司的副董，管理不夠全面，未來接任金控副董後，金控派任子公司、或下達政策，監督與職權更完整。

依現行《金控法》、《銀行法》規定，並未規範「副董」一職，「副董」都是以「董事」權責視之，是否要設副董、或副董權責都是各金融機構自行決定，換言之，林知延多接掌金控副董一職，可視為監督職權增加。

華南金長年都是「公民共治」。每三年一次的改選席次都是公民股共同協調，今年為因應獨董需占總席次1/3規定，華南金一般董事、獨董，將各從目前15席、4席，調整為11席、6席。

一般董事中，公民股各減少兩席，調整後，公股占6席、民股占5席，依舊維持「公股較民股多一席」的默契，金控董事長仍由財政部代表陳芬蘭續任。獨董則增加到6席。

林明成是在26歲進入華南銀擔任董事，58歲接掌銀行董事長，72歲卸任銀行董事長大位，專任金控副董事長一職後，在12年後，84歲交棒給長子林知延，延續林家在華南銀的香火。

對林明成而言，華南銀是他父親一手創立，就如同家業，守住家業，是他最大責任。他曾說，「林家在華南銀接近百年，不管時代潮流如何變，我們都處變不驚，維護、捍衛華南銀百年，希望華銀永續經營、在台灣揚眉吐氣」。

談起兒子，林明成曾說，「林知延接受的教育非常完整，台灣該有的金融證照，林知延都有，對金融方面研究，比我還深入」。