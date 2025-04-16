國銀2月外幣存款暴衝、放款急凍 川普一動全球變臉？

據金管會與央行統計，2025年2月國銀外幣存款月增2,265.3億元寫史上同期新高，外幣放款月減456億元則是至少近四年同期最慘，呈現「存款增、放款衰」；金融圈指出，美國川普對等關稅牽動全球經濟與各國貿易量，對國銀今年外幣放款動能投下變數。

為何1月單月外幣存款銳減、放款大增，2月卻反向？一家銀行主管說，外幣存放款增減，易受美元升貶、企業貨款、投資款增減等因素影響，尤其1~2月有農曆年節資金調度需求，導致增減水位變化大。

2月底國銀外幣存款餘額15兆2,193億元寫史上新高，年增7%，較上月增加2,265億元，月增額是史上同期最大量。金管會指出，因2月有法人客戶匯回營業收入、投資款匯回、資金調度及美元升值等四大利多所致。

銀行圈觀察，2月有AI伺服器出貨熱潮，使企業有大額貨款匯回、或增加營運資金，又以外幣活存量增加較多。

2月底國銀外幣放款餘額4,723億元，月減456億元，月減額是至少近四年同期最多，年增降到個位數6%是近五個月最低。

金融圈研判，川普對等關稅衝擊，一、引發全球經濟不確定性，可能導致美元回流美國，在美國降息趨勢下，預估外幣存款量會緩步下降，二、今年台灣對外核准投資，成長動能現疲，加上川普對等關稅，短期將衝擊各國貿易進出口，兩大利空都讓今年外幣放款動能難料。

金管會與央行日前同步公布外幣存放款數字。金管會的國銀外幣存款含境內外（DBU+OBU）與海外分行，比央行的外幣放款僅算國內總行（DBU）還大。

若以2月底美元兌台幣匯率32.82元換算，2月底外幣存款餘額4,637億美元，終止連四個月下滑，月增49.7億美元；2月底外幣放款餘額143.9億美元則是近八個月新低，月減14.56億美元，顯示剔除匯率因素後，外幣存款、放款也呈現一升一降態勢，與1月剛好相反。

3月川普對等關稅海嘯又接踵而來，美國降息可能會讓外幣存款量能下滑，外幣放款量能則因全球經濟前景不明而布滿荊棘。