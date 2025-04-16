國銀2月外幣存款暴衝、放款急凍 川普一動全球變臉？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

金管會央行統計，2025年2月國銀外幣存款月增2,265.3億元寫史上同期新高，外幣放款月減456億元則是至少近四年同期最慘，呈現「存款增、放款衰」；金融圈指出，美國川普對等關稅牽動全球經濟與各國貿易量，對國銀今年外幣放款動能投下變數。

為何1月單月外幣存款銳減、放款大增，2月卻反向？一家銀行主管說，外幣存放款增減，易受美元升貶、企業貨款、投資款增減等因素影響，尤其1~2月有農曆年節資金調度需求，導致增減水位變化大。

2月底國銀外幣存款餘額15兆2,193億元寫史上新高，年增7%，較上月增加2,265億元，月增額是史上同期最大量。金管會指出，因2月有法人客戶匯回營業收入、投資款匯回、資金調度及美元升值等四大利多所致。

銀行圈觀察，2月有AI伺服器出貨熱潮，使企業有大額貨款匯回、或增加營運資金，又以外幣活存量增加較多。

2月底國銀外幣放款餘額4,723億元，月減456億元，月減額是至少近四年同期最多，年增降到個位數6%是近五個月最低。

金融圈研判，川普對等關稅衝擊，一、引發全球經濟不確定性，可能導致美元回流美國，在美國降息趨勢下，預估外幣存款量會緩步下降，二、今年台灣對外核准投資，成長動能現疲，加上川普對等關稅，短期將衝擊各國貿易進出口，兩大利空都讓今年外幣放款動能難料。

金管會與央行日前同步公布外幣存放款數字。金管會的國銀外幣存款含境內外（DBU+OBU）與海外分行，比央行的外幣放款僅算國內總行（DBU）還大。

若以2月底美元兌台幣匯率32.82元換算，2月底外幣存款餘額4,637億美元，終止連四個月下滑，月增49.7億美元；2月底外幣放款餘額143.9億美元則是近八個月新低，月減14.56億美元，顯示剔除匯率因素後，外幣存款、放款也呈現一升一降態勢，與1月剛好相反。

3月川普對等關稅海嘯又接踵而來，美國降息可能會讓外幣存款量能下滑，外幣放款量能則因全球經濟前景不明而布滿荊棘。

台幣匯率 央行 川普 美國 金管會 關稅

延伸閱讀

路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題

因應對等關稅 泰國不動用外匯存底不干預匯率

加州拿起法律武器！向聯邦法院提起訴訟 挑戰對川普關稅說「不」

無證移民人心惶惶！川普一意遣返 數百間教會伸援手相助

相關新聞

美中貿易戰升溫！股匯雙挫、新台幣匯率連兩貶 匯銀主管分析後市

美國關稅政策陰霾揮之不去，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率16日貶值0.4分，收在32.52元，連兩貶，總成交量收斂至...

華南金林家世代交替 林知延接任副董、掌金控大權

華南金（2880）最大民股林明成家族，展開世代交替。華南金2025年6月股東會將改選董事，擔任20年金控副董事長的林明成...

國銀2月外幣存款暴衝、放款急凍 川普一動全球變臉？

據金管會與央行統計，2025年2月國銀外幣存款月增2,265.3億元寫史上同期新高，外幣放款月減456億元則是至少近四年...

【即時短評】華南金林明成和公股交手多年 給出面子卻贏了裡子

在今年6月13日的改選之後，華南金最大民股，也是金控副董事長林明成將正式退出華南金控董事會，改由長子林知延出任華南金副董...

中信銀開發新平台活化供應商金流 最大利器在於解決「假單」問題

中信銀今日宣布開發新平台活化供應商金流，業界觀察，其中最大利器在於解決過去經常出現的偽冒訂單的「假單」問題，透過系統化的...

瞄準拉貨商機 中信銀推新供應鏈金融平台加快供應商金流

中信銀行今日宣布攜手思愛普軟體公司（SAP）與台灣國際商業機器公司（台灣IBM）合作完成供應鏈金融平台，中信銀也是大中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。