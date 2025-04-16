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【即時短評】華南金林明成和公股交手多年 給出面子卻贏了裡子

聯合報／ 記者朱漢崙
華南金控副董事長林明成。本報資料照片
華南金控副董事長林明成。本報資料照片

在今年6月13日的改選之後，華南金最大民股，也是金控副董事長林明成將正式退出華南金控董事會，改由長子林知延出任華南金副董事長，尤其林明成這次連金控董事都不打算出任，把金融事業整個交棒給林知延的布局已明顯可見，華南金控的「後林明成」時代未來將如何發展，已成為公股金融圈一致矚目的焦點。

1943年1月3日出生的林明成，現年82歲，出身於知名的板橋林本源家族，他受日式教育，是日本慶應大學法學碩士，他從1998年至2001年擔任華銀副董事長，之後籌設華南金控，從民國2001年12月至2010年6月擔任金控董事長，雖然在2010年6月改選之後，長達15年由財部指派官派董事長，他則是擔任金控副董事長，但相較於其他公股金控、銀行的官派董總期間來來去去，林明成卻迄立不搖，是華南金控集團真正的「掌權者」。

而他的長子林知延從2000年就加入華銀董事會，並從2001年起兼任華南金董事，在15年之後，林知延在2015年7月之後出任華銀副董事長，則是林明成積極布局長子「接班」的開始；畢業於倫敦政經學院的林知延，非常看重外語能力，在外資圈的朋友也非常多，未來更進一步掌金控副董事長，整個華南金控集團在營運策略、管理風格上會否更不一樣，也引人矚目。

在各大公股金控裡，原始民股還有參與董事會的不多，以第一金控和華南金控最具代表性，但相較於第一金控的霧峰林家、還有高雄陳家、及張家等三大家族僅參與董事會，而且近幾年來漸漸淡出，林明成家族由於手握10%的股權，還有姻親許博偉家族的持股，因此得到官股更多的禮遇。

而令人印象深刻之處在於，林明成雖然個性也是有稜有角，對部屬的管理要求尤其嚴格，但在對外交涉時，則非常沈得住氣不躁進，在2010年6月改選時，他了解當時的政院在藍委壓力之下非拿下華南金的官派董事長不可，最後選擇妥協，而不是跟官股撕破臉，顯示他身段柔軟的一面，而林明成的政商關係不論在藍營或綠營均佳，也和他碰大重大事件時，選擇「事緩則圓」的性格有關，而在華南金的經營上，雖然他和長子林知延，均退為「副」董事長，但在公股金融圈看來，卻是面子給公股，林家贏了裡子，尤其是財政部要指派華南金的官派董事長人選，幾乎都由他「默許」，就連人選的更替，有些亦和林明成的意見有關。

而林明成在華南金多年，也可說育才有功，包括現任華銀總經理黃俊智、以及前總經理張振芳，目前的華銀資產管理公司董事長李宗賢，都曾任他的機要秘書，在華南金進入「後林明成」時代之後，林知延將延續其父的風格，或是施展他更多不一樣的想法，也令整個公股金融圈高度矚目。

林知延 華南金控

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