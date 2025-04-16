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華南金副董 林知延將接任

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

華南金（2880）最大民股林明成家族，展開世代交替。華南金2025年6月股東會將改選董事，擔任20年金控副董事長的林明成將退出董事會，不再續任，將由長子林知延接任金控副董事長，同時續任銀行副董事長，林知延監督與董事職權增加，家族傳承意味濃厚。

林明成育有三子一女，長子林知延一直擔任銀行董事，直到2015年才轉任為銀行副董事長，20年後，正式從父親手上接下金控副董事長重擔，今年改選後，林明成退出董事會，僅為單純大股東。

市場人士分析，過去林知延僅是華南金重要子公司的副董，管理不夠全面，未來接任金控副董後，金控派任子公司、或下達政策，監督與職權更完整。

依現行《金控法》、《銀行法》規定，並未規範「副董」一職，「副董」都是以「董事」權責視之，是否要設副董、或副董權責都是各金融機構自行決定，換言之，林知延多接掌金控副董一職，可視為監督職權增加。

華南金長年都是「公民共治」。每三年一次的改選席次都是公民股共同協調，今年為因應獨董需占總席次三分之一規定，華南金一般董事、獨董，將各從目前15席、四席，調整為11席、六席。

一般董事中，公民股各減少兩席，調整後，公股占六席、民股占五席，依舊維持「公股較民股多一席」的默契，金控董事長仍由財政部代表陳芬蘭續任。獨董則增加到六席。

林明成在26歲進入華南銀擔任董事，58歲接掌銀行董事長，72歲卸任銀行董事長大位，專任金控副董事長一職後，在10年後，82歲交棒給長子林知延，延續林家在華南銀的香火。

年改 芬蘭

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