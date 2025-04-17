中信銀推供應鏈數位化方案

為協助企業客戶強化財務效率、提升競爭力，中國信託商業銀行昨（16）日宣布，攜手全球知名企業資源規劃系統商思愛普軟體（SAP）及台灣國際商業機器公司（台灣 IBM），共同推出數位化供應鏈金融解決方案，並已正式上架於SAP全球SAP Store，為企業打造安全、高效率的財務服務新模式。

中信銀行總經理楊銘祥表示，全球經濟環境變動快速，企業普遍面臨關稅政策變化、通膨壓力以及供應鏈重組等挑戰，導致訂單排程、交期穩定度及資金成本等層面出現波動。觀察到企業在營運資金調度上迫切需要數位化工具支援，因此與SAP、IBM合作開發「供應鏈融資提早付款模組」，以「提早付款專案」形式提供給企業供應商使用，協助其無須繁複紙本流程，即可透過核心企業向銀行申請資金，提前取得應收款，強化資金流動性。

該方案不僅是大中華區首度推出、整合金融服務的供應鏈數位化解決方案，建構於SAP領先的雲端商業技術平台SAP BTP（Business Technology Platform）上，結合IBM在全球企業數位轉型顧問專業與技術能力，提供客戶安全、穩定可快速部署的完整解決方案。企業若採用此服務，可於六至八周內完成與ERP系統整合，顯著縮短導入時間、降低人力成本，並大幅提升資訊安全與操作效率。

SAP全球副總裁暨台灣、香港、澳門總經理陳志惟指出，SAP此次與中信銀行攜手合作，將SAP BTP的應用從企業內部流程管理拓展至金融領域，成功打造智慧財務應用新典範。透過SAP Store的全球通路，此方案未來有望幫助更多企業達成財務數位轉型目標，在國際市場上取得更大競爭優勢。

台灣IBM諮詢總經理林翰則表示，該服務除可提升企業財務作業透明度與效率，也有助於加強風險控管與營運韌性，並為企業朝向綠色金融與ESG永續發展提供助力。中信銀行對企業需求有深刻理解，善用IBM於SAP BTP上的敏捷開發能力，成功將供應鏈金融模組具體實現。

中信銀行表示，該數位化供應鏈方案已應用於造紙、金屬加工、半導體、機械設備、醫療器材等產業，協助企業針對供應商推出提早付款專案，穩定供應鏈並提升上下游夥伴關係。未來中信銀行也計畫將該解決方案推廣至海外市場，協助企業快速導入在地化的數位財務工具，進一步釋放企業財會與資訊系統人力，專注於關鍵營運決策。