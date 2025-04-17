元大美元還本保單 擁五優勢

2025年台灣正式邁入超高齡化社會，元大人壽推出「金享元元美元利率變動型還本終身保險」，透過五大優勢，滿足資產累積、退休金流與傳承等多元需求。

隨著國人平均壽命不斷延長，生活與醫療開銷也持續上升，退休準備的重要性與挑戰性日益凸顯。根據中央研究院「家庭動態調查」顯示，2002至2007年間，台灣男性平均退休年齡為62.2歲、女性為59.4歲；至2015至2020年，分別延後至64.3歲與61.4歲，顯示國人實際退休年齡逐步延後。

面對未來可能長達20年以上的退休生活，元大人壽建議，國人應及早進行退休金布局，透過多元配置與穩健累積方式，打造充裕的退休資金。為協助民眾完善退休規劃，元大人壽推出「金享元元美元利率變動型還本終身保險」，透過五大優勢，滿足資產累積、退休金流與傳承等多元需求。

第一項優勢，保單採用美元收付設計，有助分散匯率風險、實現資產多元配置；第二，提供3年、6年與12年等多種繳費年期，保戶可依財務狀況彈性選擇；第三，生存保險金給付年齡選擇彈性高，繳費期滿後可依個人需求，自50歲至85歲間任選給付起始年齡，且給付年齡亦可依保單條款進行調整，資金規劃更具自由度。

第四項優勢，生存保險金給付方式可依需求選擇月領或年領，提供穩定現金流，靈活因應生活支出安排；第五，保戶每五年或在結婚、生育等人生階段變化時，可依保單條款調整保險金額，並可選擇分期給付身故保險金，以達資產傳承與照顧家人之效。

以40歲的元小姐為例，投保該保單保險金額3.9萬美元、選擇6年期繳費，年繳保費15,904美元。符合高保費3%與自動轉帳1%折扣後，年繳保費為15,269美元。若選擇於65歲起按月領取生存保險金，在宣告利率4.0%假設下，每月可領675美元，一年累計為8,100美元，隨保單價值成長，後續給付金額亦會逐年提高。若於95歲身故，累計生存保險金高達321,408美元，身故保險金則為72,495美元，兼具退休保障與資產傳承功能。