快訊

美中貿易戰誰輸？克魯曼：川普將吞敗 4點駁「孤立中國」說法

檢方偵辦罷免團體 藍白批司法天秤嚴重傾斜

元大美元還本保單 擁五優勢

經濟日報／ 記者任珮云/台北報導
「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」具五項優勢。元大人壽／提供
「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」具五項優勢。元大人壽／提供

2025年台灣正式邁入超高齡化社會，元大人壽推出「金享元元美元利率變動型還本終身保險」，透過五大優勢，滿足資產累積、退休金流與傳承等多元需求。

隨著國人平均壽命不斷延長，生活與醫療開銷也持續上升，退休準備的重要性與挑戰性日益凸顯。根據中央研究院「家庭動態調查」顯示，2002至2007年間，台灣男性平均退休年齡為62.2歲、女性為59.4歲；至2015至2020年，分別延後至64.3歲與61.4歲，顯示國人實際退休年齡逐步延後。

面對未來可能長達20年以上的退休生活，元大人壽建議，國人應及早進行退休金布局，透過多元配置與穩健累積方式，打造充裕的退休資金。為協助民眾完善退休規劃，元大人壽推出「金享元元美元利率變動型還本終身保險」，透過五大優勢，滿足資產累積、退休金流與傳承等多元需求。

第一項優勢，保單採用美元收付設計，有助分散匯率風險、實現資產多元配置；第二，提供3年、6年與12年等多種繳費年期，保戶可依財務狀況彈性選擇；第三，生存保險金給付年齡選擇彈性高，繳費期滿後可依個人需求，自50歲至85歲間任選給付起始年齡，且給付年齡亦可依保單條款進行調整，資金規劃更具自由度。

第四項優勢，生存保險金給付方式可依需求選擇月領或年領，提供穩定現金流，靈活因應生活支出安排；第五，保戶每五年或在結婚、生育等人生階段變化時，可依保單條款調整保險金額，並可選擇分期給付身故保險金，以達資產傳承與照顧家人之效。

以40歲的元小姐為例，投保該保單保險金額3.9萬美元、選擇6年期繳費，年繳保費15,904美元。符合高保費3%與自動轉帳1%折扣後，年繳保費為15,269美元。若選擇於65歲起按月領取生存保險金，在宣告利率4.0%假設下，每月可領675美元，一年累計為8,100美元，隨保單價值成長，後續給付金額亦會逐年提高。若於95歲身故，累計生存保險金高達321,408美元，身故保險金則為72,495美元，兼具退休保障與資產傳承功能。

保險金 退休金

延伸閱讀

點數、電子票券 可折抵保費

保險小百科／保單價值準備金 支應借款、解約金

獨／憂保單解約潮升風險 保險局將逐日要求壽險業回報4大項目

防保單遭詐 金管會：保戶可指定聯絡人預警異動

相關新聞

人物側寫／面子給公股 林明成是掌權的副董

華南金最大民股、金控副董事長林明成在六月改選後將退出華南金董事會，由長子林知延接任華南金副董事長，林明成選擇「裸退」，連...

世代交替 林知延將接華南金副董

華南金控展將開世代交替。據了解，擔任華南金副董事長近廿年的民股大股東林明成，今年六月的董事會改選後，將不再續任華南金董事...

國泰世華CUBE卡 慶生月回饋升級

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」權益，每季皆為壽星卡友打造最適合慶生的專屬禮遇，2025年第二季再度帶來驚喜通路回饋。除...

永豐五面向阻詐 表揚績優團隊

永豐銀行防堵詐騙不遺餘力，從AI科技、創新模型、分行臨櫃、預警機制及宣導推廣等五大面向切入，成效備受肯定。永豐銀行日前特...

北富銀主辦 金盛元永續連結聯貸案簽約

力挺企業實現永續目標，台北富邦銀行統籌主辦金盛元興業公司新臺幣15億元永續連結聯合授信案，日前完成簽約。該案為金盛元首筆...

國銀外幣存款增、放款衰

據金管會與央行統計，2025年2月國銀外幣存款月增2,265.3億元寫史上同期新高，外幣放款月減456億元則是至少近四年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。