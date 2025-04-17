投資型保單第1季大熱賣 壽險與銀行合推新商品 帶動買氣發燒

投資型保單大熱賣。壽險公會昨（16）日公布，今年第1季，整體投資型保險商品新契約保費1,216億元，較去年同期暴增123.2%，主要原因為部分壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型新商品，帶動投資型保單熱銷。

壽險公會指出，今年第1季，壽險業總保費收入（加負債）合計為6,703億元，較去年同期增加19.9%；其中新契約保費2,705億元，年增51.3%，續年度保費3,997億元，年增5.1%。

就新契約保費而言，今年第1季，壽險為1,776億元、年增37.7%；年金險784億元、年增123.5%；傷害險39億元、年增18.7%；健康險105億元、年減7.8%。

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，壽險新契約保費1,325.9億元，年增22.6%，主要原因為美國聯準會去年9月啟動降息循環，壽險公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單的宣告利率，帶動傳統型保險商品銷售，以及部分壽險公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為利逐步接軌新清償能力標準，持續開發及推動分紅保單。

傳統型年金險新契約保費18.6億元，年增29.6%，與壽險公司持續推出利變型年金險新商品，帶動傳統型年金險之銷售有關。

壽險公會資料顯示，今年第1季，整體傳統型保險商品新契約保費1,488億元，年增19.8%。且不論是投資型壽險或投資型年金險，較去年同期均暴增逾一倍。

其中，投資型壽險新契約保費收入450億元，年增116.2%；年金險新契約保費766億元，年增127.5%。今年第1季，整體投資型保險商品新契約保費1,216億元，年增123.2%。

以各個通路業績來看，新契約保費裡，壽險公司本身行銷體系1,187億元占43.88%；銀行保經代通路1,049億元，占38.79%；傳統保經代為468億元，占17.33%。

以險種資料來看，投資型保險銀行保經代通路與壽險公司的比率約為0.45:1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於負債項下。