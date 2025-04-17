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台幣連二貶 成交量收斂

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國關稅政策陰霾揮之不去，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率昨（16）日貶值0.4分，收在32.52元，連兩貶，總成交量收斂至16.97億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.08%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中，日圓、韓元與星元匯率強勢升值，人民幣與新台幣匯率雙雙貶值。

資料顯示，日圓匯率昨天強升0.84%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.25%，星元升幅為0.14%。相較於人民幣匯率貶值0.12%，新台幣匯率小幅下挫0.01%，仍相對穩定。

美中貿易戰持續升溫，股市欲振乏力、資金也持續匯出台灣。匯銀主管指出，台股指數昨天下挫389點，但匯市交投買賣兼而有之，全天匯價在32.5元附近波動，最高32.488元、最低32.525元。

展望後市，匯銀主管指出，關稅政策仍是全球金融市場最大變數，熱錢動向、美元強弱與台股表現為牽動新台幣匯率走勢最重要的三大因素，估計短期內，新台幣匯率仍將位於32.2元至32.8元區間整理。

台幣匯率 新台幣

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