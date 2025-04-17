台企銀配息0.2元 股票0.6元

台企銀（2834）昨（16）日董事會通過分派股利，每股配發0.2元現金股息、0.6元股票股利，合計0.8元，較2023年高股利打了六折，盈餘分配率65%也回到往年水準。以台企銀16日收盤價13.95元來計算，現金殖利率僅1.4%。

台企銀日前法說會表示，2023年獲利每股配發1.35元是26年來最高，主要是受惠2023年投資評價大幅回升，使得前一年度提列特別盈餘公積的部分可全數回轉，挹注到可分配盈餘，使得去年股利配發率達104.6%。

換言之，2023年是超額分配，2024年配發率將回歸正常，仍以股票股利為主，持續以盈餘轉增資方式，充實資本。

台企銀2023年盈餘配發股利，每股配發1.35元，其中0.2元現金、1.15元股票，2024年即便股利打了六折，僅剩0.8元，但仍維持0.2元現金，股票則降到0.6元。

台企銀2024年合併稅後純益達112.3億元，年增6.3%並續創新高，每股稅後純益（EPS）1.23元，每股配發0.8元股利，盈餘分配率65%與往年相當。法人推估，在盈餘轉增資後台企銀股本將可望再擴增，距離目標千億股本只差一步之遙。

台企銀2024年整體淨收益再攀高，來到341.15億元，年增6.9%，其中，整體手續費淨收益達65.5億元，較去年大增42%。