永豐五面向阻詐 表揚績優團隊

永豐銀行防堵詐騙不遺餘力，從AI科技、創新模型、分行臨櫃、預警機制及宣導推廣等五大面向切入，成效備受肯定。永豐銀行日前特別舉辦頒獎活動，邀請內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲蒞臨頒獎嘉勉，以彰顯「公私協力」之防詐、阻詐成果，並偕同永豐銀行董事會成員共同擔任頒獎人，表揚成績優異的內部團隊。

永豐銀行董事長曹為實表示，每筆資產都是客戶的第二生命，內部勉勵全體員工落實「銀行家的道德（銀德）」，善盡管理人責任，迄今累積超過60項防詐措施專案，為客戶資產安全嚴格把關。

積極響應政府打詐決心，永豐銀行表示，旗下防制洗錢中心與母公司－永豐金控旗下數位科技處人工智慧（AI）實驗組，攜手開發並導入永豐AI識詐模型，有效減少警示帳戶數，獲頒「科技阻詐獎」；銀行作業處、資訊處運用大數據分析，針對解除分期付款詐騙手法協力開發新模型，當客戶行為符合特定條件時自動觸發帳戶保護機制，上線後成功守護上百名客戶資產免於損失，獲「阻詐創新獎」。

事前預防重於事後補救，永豐銀行數位金融處、作業處，積極分析帳戶金流異常態樣，有效發現數位帳戶新戶或外籍移工帳戶可能轉為警示戶的共同特徵，並提前採取管控措施，獲頒「阻詐預防獎」；屏東、台南、北台南、嘉義和豐原分行員工於第一線面對客戶，攔阻詐騙件數全台排行前五、獲頒「臨櫃阻詐獎」；綜合企劃處透過多元外部溝通管道提升客戶防詐意識，獲「識詐宣導獎」肯定。