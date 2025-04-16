中華信評：融資租賃業2026年獲利將明顯改善 資本水準仍為評等優勢

標普全球子公司中華信評今發布「台灣金融業信用焦點更新」，針對資租賃業展望指未來12個月三大融資公司的資產報酬率仍難以回復過去榮景。緩慢的降息速度可能使未來幾季的融資成本仍難以降低。融資租賃業依然偏高的授信成本將持續使同一期間內的淨利受限。

此外，中國大陸與泰國等主要海外市場的經濟復甦速度緩慢且難以預測，加上融資業者欲打入東南亞新興市場的策略可能會進一步導致同一期間的授信成本居高不下。

不過，中華信評指出，融資公司的淨利雖然降低但仍為正值的情況下，顯現該產業在風險定價仍在允當水準。在拓展企業融資業務使利差有所改善，以及對於海外業務積極的提升風險控管機制，融資租賃業在2026年應可看到獲利較明顯的改善。而資本水準仍為評等優勢。