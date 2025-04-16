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中信銀開發新平台活化供應商金流 最大利器在於解決「假單」問題

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託攜手SAP、IBM打造數位化供應鏈金融解決方案，協助客戶以安全且高效率的方式提高財務競爭力，中信銀行、SAP及台灣IBM團隊皆出席支持。圖／中信銀行提供
中國信託攜手SAP、IBM打造數位化供應鏈金融解決方案，協助客戶以安全且高效率的方式提高財務競爭力，中信銀行、SAP及台灣IBM團隊皆出席支持。圖／中信銀行提供

中信銀今日宣布開發新平台活化供應商金流，業界觀察，其中最大利器在於解決過去經常出現的偽冒訂單的「假單」問題，透過系統化的流程及認證，銀行也更能馬上撥款給供應商。

現在因為拉貨效應，很多廠商的生意都比預期好。舉例來說，例如台積電生意比預期來得好，願意提早支付供應商貨款的話，這套系統就可幫助供應商提早取得貨款。原本預定90天才能拿到貨款，現在可提早45天拿到，而以前還怕「假單據」的風險，得再由銀行去向台積電認證這些單據是否為真，但當台積電有了這軟體之後，直接透過軟體在其系統裡認證，銀行取得認證結果就可付款，這和直接提供銀行認證之後的結果，就和以前先把東西給銀行，再由銀行去找核心廠商認證的流程先後順序不同，但更有效率。

中信銀最高資訊主管賈景光說，最常見的「假單」問題，以前是紙本、驗證三方資訊、也很花時間，現在上述金流平台的建立，可解決好幾個問題，因此中信銀決定在客戶端來進行問題的解決。

他比喻，上述供應鏈金融平台解決問題的方案，等於放了一個櫃員及櫃檯放在客戶的後台系統裡提供這個服務，如此一來，使供應商更健康，更快拿到資金、更快供貨，也避免供應商有資金吃緊的問題，很多核心客戶也可得到更健康的供應商。賈景光也分析，傳統的機電、醫療器材、壓縮機、工具機這些都很需要。

此外，中信銀所提供的這套新金流服務的平台對於供應商的幫助多寡，亦與核心企業和供應商的關係和應對模式，都有關係；其中，中信銀這套系統最能幫助的，是核心公司希望促進和供應商之間的合作，並且在金流上更願意協助供應商的企業，不過，若是有些科技大廠倘若極具議價能力，因而不願意配合供應商提前付款的話，中信銀所提供的這套系統即使能讓認證速度加快，供應商也不見得就能快速取得金流。

中信銀 醫療器材 金流服務

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