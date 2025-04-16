瞄準拉貨商機 中信銀推新供應鏈金融平台加快供應商金流

中信銀行今日宣布攜手思愛普軟體公司（SAP）與台灣國際商業機器公司（台灣IBM）合作完成供應鏈金融平台，中信銀也是大中華區首家推出供應鏈金融平台的銀行，透過該系統，客戶可望在6至8周內就完成相關的系統整合上線使用該服務，目前至少10家以上的企業集團已向中信銀洽談要採用該服務，包括半導體、傳統機械加工、壓縮機、工具機等領域都有。

川普的對等關稅政策，如今開了90天的豁免期，很多大廠此時急著要「拉貨」，得靠供應商配合，上述的平台將可讓供應商透過訂單認證的快速，更能快速獲得金流、實現獲利，中信銀也預期該時點推出這套新平台，有一定的市場需求。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，觀察到企業客戶常因關稅政策、通貨膨脹與供應鏈重組的衝擊，面臨訂單、交期不穩定或資金成本增加的痛點，在這套數位化供應鏈金融解決方案問世之後，這些問題可望獲得改善和解決。

這套供應鏈金融平台的運作機制，在於企業供應鏈將可透過「提早付款專案」，協助企業客戶的供應商，若有提早獲得款項的需求，可直接透過核心企業向銀行申請，不需提供紙本單據就能讓供應商方便提早取得款項，充實營運資金。

其中有別於一般的企業集團與供應商之間建立的供應鏈系統金流，身為中信銀最高資訊主管的副總賈景光形容，中信銀所提供的是一套模組，想用的企業集團可將這套模組建立於自身的系統當中，即可使用。

若用App的概念來說，這個模組可以放到每個客戶的App，就像是使用line，客戶若從中信銀匯款，可以直接在LINE上獲得中信銀的通知，不用再繞路到中信銀的官方網站，現在中信銀則把這套概念，透過技術而從消金領域進而擴大運用到企金領域。

此次中信銀行推出供應鏈金融解決方案，為大中華區首個整合金融服務的解決方案，藉由SAP全球領先且完整的技術平台SAP BTP，以及IBM協助全球實踐數位轉型的成熟顧問經驗，提供全球企業客戶採用，若客戶需要使用此解決方案，將可在六到八周內完成部署與企業資源規劃系統整合，減少時間及人力成本，更提高安全性及穩定性。

目前中信銀行數位化供應鏈金融解決方案已協助造紙、金屬加工、半導體、機械設備，以及醫療器材等不同產業的企業推出提早付款專案予其供應商，對此賈景光指出，這套即早付款方案，可讓核心公司能以更快速度協助供應鏈取得金流。