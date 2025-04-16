快訊

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

瞄準拉貨商機 中信銀推新供應鏈金融平台加快供應商金流

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託攜手SAP、IBM打造數位化供應鏈金融解決方案，協助客戶以安全且高效率的方式提高財務競爭力，中信銀行、SAP及台灣IBM團隊皆出席支持。圖／中信銀行提供
中國信託攜手SAP、IBM打造數位化供應鏈金融解決方案，協助客戶以安全且高效率的方式提高財務競爭力，中信銀行、SAP及台灣IBM團隊皆出席支持。圖／中信銀行提供

中信銀行今日宣布攜手思愛普軟體公司（SAP）與台灣國際商業機器公司（台灣IBM）合作完成供應鏈金融平台，中信銀也是大中華區首家推出供應鏈金融平台的銀行，透過該系統，客戶可望在6至8周內就完成相關的系統整合上線使用該服務，目前至少10家以上的企業集團已向中信銀洽談要採用該服務，包括半導體、傳統機械加工、壓縮機、工具機等領域都有。

川普的對等關稅政策，如今開了90天的豁免期，很多大廠此時急著要「拉貨」，得靠供應商配合，上述的平台將可讓供應商透過訂單認證的快速，更能快速獲得金流、實現獲利，中信銀也預期該時點推出這套新平台，有一定的市場需求。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，觀察到企業客戶常因關稅政策、通貨膨脹與供應鏈重組的衝擊，面臨訂單、交期不穩定或資金成本增加的痛點，在這套數位化供應鏈金融解決方案問世之後，這些問題可望獲得改善和解決。

這套供應鏈金融平台的運作機制，在於企業供應鏈將可透過「提早付款專案」，協助企業客戶的供應商，若有提早獲得款項的需求，可直接透過核心企業向銀行申請，不需提供紙本單據就能讓供應商方便提早取得款項，充實營運資金。

其中有別於一般的企業集團與供應商之間建立的供應鏈系統金流，身為中信銀最高資訊主管的副總賈景光形容，中信銀所提供的是一套模組，想用的企業集團可將這套模組建立於自身的系統當中，即可使用。

若用App的概念來說，這個模組可以放到每個客戶的App，就像是使用line，客戶若從中信銀匯款，可以直接在LINE上獲得中信銀的通知，不用再繞路到中信銀的官方網站，現在中信銀則把這套概念，透過技術而從消金領域進而擴大運用到企金領域。

此次中信銀行推出供應鏈金融解決方案，為大中華區首個整合金融服務的解決方案，藉由SAP全球領先且完整的技術平台SAP BTP，以及IBM協助全球實踐數位轉型的成熟顧問經驗，提供全球企業客戶採用，若客戶需要使用此解決方案，將可在六到八周內完成部署與企業資源規劃系統整合，減少時間及人力成本，更提高安全性及穩定性。

目前中信銀行數位化供應鏈金融解決方案已協助造紙、金屬加工、半導體、機械設備，以及醫療器材等不同產業的企業推出提早付款專案予其供應商，對此賈景光指出，這套即早付款方案，可讓核心公司能以更快速度協助供應鏈取得金流。

中信銀行 中國信託 半導體 關稅

延伸閱讀

資安人才培育計畫 15門課程模組逾2萬人次參與

無薪假1682人 暫未反映美國關稅政策不確定性

半導體關稅來了怎麼辦？00961逢低布局內需型高股息ETF

產經新聞：植田說川普關稅政策恐迫使日銀採因應措施

相關新聞

美中貿易戰升溫！股匯雙挫、新台幣匯率連兩貶 匯銀主管分析後市

美國關稅政策陰霾揮之不去，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率16日貶值0.4分，收在32.52元，連兩貶，總成交量收斂至...

中信銀開發新平台活化供應商金流 最大利器在於解決「假單」問題

中信銀今日宣布開發新平台活化供應商金流，業界觀察，其中最大利器在於解決過去經常出現的偽冒訂單的「假單」問題，透過系統化的...

瞄準拉貨商機 中信銀推新供應鏈金融平台加快供應商金流

中信銀行今日宣布攜手思愛普軟體公司（SAP）與台灣國際商業機器公司（台灣IBM）合作完成供應鏈金融平台，中信銀也是大中華...

及早規劃退休金 把握五大優勢打造安心現金流

2025年台灣正式邁入超高齡化社會，隨著國人平均壽命不斷延長，生活與醫療開銷也持續上升，退休準備的重要性與挑戰性日益凸顯...

台股下挫 新台幣小貶連2黑收32.52元

美國關稅政策難料，經濟前景不明的情況下，金融市場陷入整理，台灣股匯市今天同步下挫，台股下跌389.67點，新台幣震盪翻黑...

遭檢調搜索 康和證券發4點聲明：不影響財務、業務運作

康和證券（6016）針對15日遭檢調搜索一事，發表四點聲明；首先，針對檢調單位搜索調查10餘年前顧問聘任事務一案，本公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。