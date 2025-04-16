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美中貿易戰升溫！股匯雙挫、新台幣匯率連兩貶 匯銀主管分析後市

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美國關稅政策陰霾揮之不去，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率16日貶值0.4分，收在32.52元，連兩貶，總成交量收斂至16.97億美元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
美國關稅政策陰霾揮之不去，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率16日貶值0.4分，收在32.52元，連兩貶，總成交量收斂至16.97億美元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國關稅政策陰霾揮之不去，拖累國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率16日貶值0.4分，收在32.52元，連兩貶，總成交量收斂至16.97億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數今天下跌0.08%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中，日圓、韓元與星元匯率強勢升值，人民幣與新台幣匯率雙雙貶值。

資料顯示，日圓匯率今天強升0.84%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.25%，星元升幅為0.14%。相較於人民幣匯率貶值0.12%，新台幣匯率小幅下挫0.01%，仍相對穩定。

美中貿易戰持續升溫，白宮最新聲明指出，由於中國大陸採取報復行動，對中國大陸輸美的產品關稅已由現在的145%提高至245%，股市欲振乏力、資金也持續匯出台灣。

匯銀主管指出，台股指數今天下挫389點，但匯市交投買賣兼而有之，全天匯價在32.5元附近波動，最高32.488元、最低32.525元。

展望後市，匯銀主管指出，關稅政策仍是全球金融市場最大變數，熱錢動向、美元強弱與台股表現為牽動新台幣匯率走勢最重要的三大因素，估計短期內，新台幣匯率仍將位於32.2~32.8元區間整理。

匯銀主管表示，關稅利空籠罩全球金融市場，外資今天擴大賣超台股並同步匯出，出口商則是湧現恐慌性拋匯潮，雙方「你來我往」、買賣力道勢均力敵，令新台幣匯率狹幅整理，全日高低波動區間僅3.7分。

台幣匯率 台股指數 新台幣 關稅

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