遭檢調搜索 康和證券發4點聲明：不影響財務、業務運作
康和證券（6016）針對15日遭檢調搜索一事，發表四點聲明；首先，針對檢調單位搜索調查10餘年前顧問聘任事務一案，本公司目前對顧問的聘任，訂有顧問聘任辦法，並施行多年，該辦法明確規範顧問聘任程序，包括聘任評估、續任評估考核等，均依顧問聘任辦法辦理。
第二，該等程序由總經理及業務單位主管評估，經董事長核可後送董事會議決，本公司對顧問聘任已建立完備的程序，並杜絕不當的顧問聘任。
第三，顧問除平日對公司協助建言外，本公司定期召開顧問會議，由顧問發表對公司的財務、業務、管理等具體建議及提供可行的協助。
第四，此調查案件不影響本公司財務、業務的正常運作。
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