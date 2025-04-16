資本市場服務團與勤業合作 助力優質企業邁向資本市場

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，致力於推動台灣資本市場的發展與升級。該服務團於4月16日與勤業眾信聯合會計師事務所在高雄洲際酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」。

此次座談會旨在整合資本市場資源，建立一個共同推動的平台，為不同規模企業提供一站式的資本市場服務，協助企業快速瞭解台灣資本市場對企業之助益，進而透過進入資本市場發揮綜效，並持續強化公司治理，擴大營運規模，朝國際市場邁進。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，櫃買中心成立30年來已協助超過2,500家公開發行公司進入資本市場，並被世界銀行評為扶植中小企業最具經驗的交易所，櫃買中心也已建構多層次資本市場，包含適合微型企業的創櫃板、主板的預備市場興櫃及主板上櫃共計三個板塊，不同發展階段及營運規模的中小微企業都有適合掛牌的板塊。此外，公司進入資本市場不僅可以加強健全營運體質，也有助提升企業知名度、招募優秀人才，並能滿足企業發展的資金需求。

櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員國中也表現相當優異，成交值周轉率位居第二，掛牌公司的本益比約29倍，顯示出櫃買中心擁有活躍的股票市場及合理的本益比，提供投資人有效率的交易平台及彰顯企業的價值。截至2025年3月底，櫃買中心的上櫃掛牌家數達847家，平均市值約71億元，其中，125家公司市值突破100億元，並有七家企業市值超過1,000億元，掛牌公司的屬性也相當多元，包含成立多年的隱形冠軍、半導體護國群山及生技與資安或大數據等資訊服務業等。近期美國的關稅政策雖然對企業營運產生更多挑戰，但企業選擇邁入資本市場的策略，將有助於公司強化體質提升競爭力及培養營運韌性。

證交所副總經理杜惠娟表示，目前證交所掛牌上市的公司達 1,039家，截至2024年底總市值約為74兆元，市值在全球主要證券交易所市值排名第12名，成交日均值約為4,100億元，全球排名第十名，交易活絡也顯示臺灣資本市場活躍動能，外資持股也超過四成。臺灣資本市場之所以能有如此卓越表現，關鍵在於本國擁有結構穩健、經營績效亮眼的優質公司所共同撐起的堅實基礎。證交所因應台灣產業發展趨勢，包含近年蓬勃發展的新創企業及具備創新思維的傳統產業而建立創新板，排除過往著重檢視資本額及獲利能力，創新板主要是以企業市值及營收與成長潛力為判斷標準。證交所於1月6日取消合格投資人限制以提升創新企業進入資本市場的誘因。

勤業眾信南區區長會計師郭麗園則指出，面對全球貿易政策的快速變動，特別是美國關稅政策可能對台灣產業帶來的新一波衝擊，企業在全球市場的運營面臨更多挑戰。在此局勢下，企業更需靈活應對，以維持市場優勢，而資本市場正是協助企業突破困境、加速成長的重要舞台。勤業眾信聯合會計師事務所也將持續秉持專業，為企業提供上櫃市所需的專業審查與顧問服務，協助企業穩健推進、迎向更大的發展機會。

本次座談會邀集近25家優質企業共同參與，橫跨多元產業類別，包含數位雲端、生技醫療、資訊服務、電子零組件及綠能環保等，會後與在場與會者充分交流互動，廣獲熱烈迴響。