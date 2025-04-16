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新光投信：現階段布局全球債券基金 殖利率仍具吸引力

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光投信2025年再添得獎佳績，旗下「新光全球債券基金」及境外基金總代理「利安資金新馬基金」分別在今年獲「理柏台灣基金獎-環球債券3年期獎」、以及「理柏台灣基金獎-東協股票3年期獎、東協股票5年期獎」共3座獎項肯定。加計2023、2024兩年，新光投信近3年共拿下13座海內外基金大獎，表現亮眼。

2025年理柏台灣基金獎16日揭曉，新光投信旗下海外債券基金新光全球債券基金（A類型新台幣計價），獲得環球債券類別的3年期大獎。由新光投信擔任境外基金總代理的利安資金新馬基金，也獲東協股票類別的3年期、5年期2項大獎，本屆理柏台灣基金獎精銳盡出，新光投信2025年榮獲理柏台灣基金3獎佳績。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，川普2.0時代，全球新秩序重整，為債市增添更多投資變數，主動選債能力優勢的全球債券基金將更能彰顯「主動管理」、「風險控管」2大投資優勢。現階段布局全球債券基金，除債券殖利率仍具吸引力外，透過得獎基金團隊主動選債能力，可有效參與債市降息後升勢，並在市場震盪之際減緩投資下檔風險，是適合穩健保守的固定收益投資人，作為長線布局債券的優質標的，成為打造穩健現金流的收益來源。

新光投信總經理陳文雄表示，新光投信繼2023年旗下新光店頭基金榮獲「理柏台灣基金獎-國內股票3年期獎」後；2025年新光全球債券基金再度榮獲「理柏台灣基金獎-環球債券3年期獎」肯定，顯示新光投信在股、債市長期投資表現穩健優異；ETF方面，新光臺灣半導體30 ETF（00904）在2024年也獲頒「BENCHMARK指標台灣年度基金獎-最佳量子計算ETF發行商傑出表現獎」，新光投信連續3年獲獎橫跨股、債、ETF等3大類型，表現出色。

ETF 債券

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