景順投信展現駕馭股債能力 理柏台灣基金獎十金入袋

2025年LSEG理柏台灣基金獎揭曉，景順投信旗下七檔基金脫穎而出，勇奪10項大獎，成績耀眼，綜觀獲獎的七檔基金，橫跨股、債兩大領域，得獎的股票基金從單一國家、區域到產業，債券基金更是涵蓋非投資等級與投資等級債券市場，見證景順投資研究團隊的眼光與堅強全方位資產管理實力。

回顧過去一年起伏不定的金融市場，景順投信旗下基金得以脫穎而出，主要是憑藉經驗豐富的全球投資團隊。景順集團擁有專門的投資團隊與環球研究資源，提供投資人廣泛的資產類別及投資風格，在今年獲獎的基金中，景順環球股票收益基金已連續兩年獲LSEG理柏台灣基金獎肯定，該基金由亨利環球股票團隊管理，是一檔專注於股息及資本增值的環球核心基金。

景順投信表示，川普新政帶來不確定性，因此投資更需要「有成長、有股息、買低估」。景順環球股票收益基金尋找兼顧股息與成長的好股票，根據研究顯示，股息成長的公司，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，長期表現相對優異。除了股息與成長，經理人也同時關注公司的內在價值，在股價被低估時入手，以期達到長期超越市場的表現，適合喜歡股息也追適當成長的投資人。

對於更保守的投資人來說，這次獲得十年期環球企業債券美元獎項肯定的景順環球高評級企業債券基金，聚焦全球優質發債企業，不拘泥於債息收入，採主題式選債追求超額報酬，投資組合有八成以上投資等級債券配置，其餘用於挑選明日之星與次順位債券，增加報酬機會，並依據各經濟體信貸週期全球配置，降低美國偏誤風險。

在川普關稅戰市場震盪下，景順投信表示，一般而言，投資等級債券與其他資產，尤其是風險資產的相關性較低，因此除了具備分散投資人投資組合中的風險優勢外，低違約率與具吸引力的殖利率，可作為當前市場可攻可守的防禦性資產，適合生性保守、不愛波動且喜愛債券利息的投資人，基金同時提供穩定月配息級別，讓投資人多一項配息選擇。