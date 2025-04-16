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車鑰匙信用卡亮相 台新、Gogoro推限量金屬聯名卡

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
首張車鑰匙信用卡亮相，台新Gogoro Rewards聯名卡。圖/台新銀行提供
首張車鑰匙信用卡亮相，台新Gogoro Rewards聯名卡。圖/台新銀行提供

台新Gogoro Rewards聯名卡推出限量金屬材質聯名卡，是全球首張具備車鑰匙感應功能的金屬信用卡。

此次全新卡面由Gogoro操刀設計，台新提供筆筆消費自動累積Gogoro Smart Points的高回饋機制，點數可100%折抵購車、電池資費與維修保養費用。

台新Gogoro Rewards聯名卡祭出四大優惠，一、購車最高2%回饋，另贈3,100點；二、指定電池資費方案最高15%回饋；三、熱門通路如7-ELEVEN、全家、高鐵、指定外送平台天天最高3%；四、觀察車主近兩年航旅消費翻倍成長，特別新增海外最高4%回饋無上限，消費達檻更享每年兩次免費使用國內機場貴賓室（環亞/東方宇逸）。

台新建議的刷卡攻略是，若有購車與出國計畫，可先申辦聯名卡出國消費累積點數，再折抵購車最划算。以國人平均出國消費新台幣6萬元試算，4%回饋等於2400點，若購入市價8萬9800的Gogoro delight車款，搭配卡友優惠、各縣市補助及Gogoro Smart Points折抵，最低近5萬元就能入手新車。

歡慶Gogoro Pulse Starwalker Edition 星宇航空特仕版於2025年3月25日限量登場，台新與Gogoro跨界推出聯名卡特仕版金屬卡，為頂級卡友量身打造尊榮。

Gogoro Rewards 聯名卡特仕版申辦條件需為以Gogoro Rewards聯名卡購買Gogoro x STARLUX Starwalker Edition 聯名套組之車主且同時持有Gogoro Rewards聯名卡，預計今年第三季正式發行，完整權益將於Gogoro與台新銀行官網公布。

Gogoro 台新 聯名卡

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