新光投信2025年獲理柏台灣基金三大獎 三年囊括海內外13座基金大獎

新光投信2025年再添得獎佳績，旗下新光全球債券基金及境外基金總代理利安資金新馬基金分別在2025年斬獲理柏台灣基金獎-環球債券三年期獎、以及理柏台灣基金獎-東協股票三年期獎、東協股票五年期獎共三座大獎肯定，加計2023、2024兩年，新光投信近三年(2023~2025年)共實拿13座海內外基金大獎嘉勉，表現脫穎而出。

2025年理柏台灣基金獎16日揭曉，新光投信旗下的新光全球債券基金A類型新台幣計價)獲得環球債券(當地貨幣)類別的三年期大獎，另外，由新光投信擔任境外基金總代理的利安資金新馬基金(新元)，也榮獲東協股票類別的三年期、五年期兩項大獎，本屆理柏台灣基金獎精銳盡出，新光投信2025年榮獲理柏台灣基金三獎佳績，表現脫穎而出。

新光投信總經理陳文雄表示，新光投信繼2023年旗下新光店頭基金榮獲「理柏台灣基金獎-國內股票3年期獎」後；2025年新光全球債券基金再度榮獲「理柏台灣基金獎-環球債券三年期獎」肯定，印證新光投信在股、債市長期投資表現穩健優異；另外，ETF方面，新光臺灣半導體30 ETF（00904）在2024年也獲頒「BENCHMARK指標台灣年度基金獎-最佳量子計算ETF發行商傑出表現獎」，等於新光投信連續三年獲獎橫跨股、債、ETF等三大類型，表現十分出色。

根據投信投顧公會2025年3月共同基金績效評比資料顯示，新光全球債券基金短中長期績效表現優異，以A類型(新台幣計價)來看，近三年累積報酬達15.30%，領先同類型基金平均8.8%快一倍的報酬，加上各期間皆維持正報酬表現，反映新光全球債券基金績效具穩定回報、值得長期持有。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，川普2.0時代，全球新秩序重整，為債市增添更多投資變數，主動選債能力優勢的全球債券基金將更能彰顯「主動管理」、「風險控管」2大投資優勢，現階段佈局全球債券基金，除債券殖利率仍具吸引力外，透過得獎基金團隊主動選債能力，可有效參與債市降息後升勢，並在市場震盪之際減緩投資下檔風險，是適合穩健保守的固定收益投資人，作為長線布局債券優質標的，成為打造穩健現金流的收益來源。