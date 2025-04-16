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中華信評：銀行業有足夠資本緩衝 房貸風險可控

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中華信評今日舉辦「2025年台灣金融業信用焦點」會議，中華信評副首席分析師何思嫻指出，即使不動產逾放壓力升高，台灣銀行業仍有能力吸收房地產市場潛在風險，整體風險仍屬可控。圖/本報資料照片
中華信評今日舉辦「2025年台灣金融業信用焦點」會議，中華信評副首席分析師何思嫻指出，即使不動產逾放壓力升高，台灣銀行業仍有能力吸收房地產市場潛在風險，整體風險仍屬可控。圖/本報資料照片

近年房價高檔，加上中央銀行加強不動產授信控管的背景下，中華信評今日舉辦「2025年台灣金融業信用焦點」會議，中華信評副首席分析師何思嫻指出，即使不動產逾期放款壓力升高，台灣銀行業仍有能力吸收房地產市場潛在風險，整體風險仍屬可控。

何思嫻表示，雖然外部經濟壓力升高，可能導致信用損失增加，但台灣銀行業資本緩衝良好，有助因應不確定性。截至2025年，台灣銀行資產品質仍可維持強韌，授信成本雖略微上升，但仍低於亞太同業水準。

指出，銀行業者對不動產放款持續控管，房貸成數維持在55％至60％之間，多數銀行也具備良好資本緩衝，應可因應房市中等程度的價格波動。不過，若房市進一步修正，部分中小型銀行或房貸集中度高於平均者，恐面臨獲利與資本壓力。

中華信評報告顯示，2024年在新青安貸款帶動下，房貸年成長率達10.4%，不過，受到主管機關加強不動產授信監理的影響，銀行房貸動能可望趨緩，成長速度將回歸審慎。

中華信評指出，銀行在不動產授信占整體放款約三分之一，貸放成數偏低，加上備抵準備充分，即使面對壓力情境，如房貸不良貸款（NPL）升至2%、土建融（購地貸款與建築興建工程貸款）NPL升至6%，合併授信損失仍將低於25個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行業核心獲利仍有能力吸收風險。

台灣銀行 房貸 華信

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