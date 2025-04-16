美重啟關稅引震盪 勤業眾信曝高資產家族迎兩大挑戰

美國近期重啟關稅政策，意外掀起全球金融市場劇烈震盪。根據紐約大學V-Lab最新GARCH模型分析，截至2025年4月11日，美股標普500（SPY）的一週預測波動率高達54.36%，創下疫情以來新高；台股也在短短數日內出現漲跌停板輪動的極端行情，顯示市場正處於高度不確定的風暴之中。

這波動盪不僅反映在資本市場，也伴隨地緣政治風險升溫，使得高資產家族面臨更複雜的跨境資產配置挑戰。勤業眾信私人暨家族企業服務團隊指出，在此局勢下，高資產家族的兩大規劃工具——信託架構與境外保險，正面臨法規收緊與稅務合規的雙重壓力。

第一挑戰，信託合規壓力升溫，申報未實恐遭重罰。勤業眾信資深會計師王瑞鴻表示，財政部近日針對「受控外國企業制度（CFC）」修正相關疑義解釋，特別加強對信託架構的稅務規範，根據新規定，若信託持有海外股權，受託人未於期限內據實辦理所得申報，將面臨最高新台幣30萬元的罰鍰，且以每一份信託契約個別認定處罰，即使是境外受託人，也需委託台灣代理人處理相關申報事務，若代理人疏忽，責任仍由受託人承擔。

此外，修正內容也要求孳息受益人應將交付信託的CFC利得計入基本所得額課稅，即使日後實際受益比例變動，也不得要求更正或退稅。這項措施雖簡化作業程序，但也提高了資產配置過程中潛藏的稅務風險。

王瑞鴻提醒，高資產家族應重新檢視既有信託安排，並與專業會計師或稅務顧問密切合作，以確保資產規劃的合法性與合規性。

第二挑戰是私募人壽保險契約（PPLI）。勤業眾信資深會計師陳建霖指出，財政部本次也明確將PPLI及類似安排納入CFC課稅範圍，並依據《納稅者權利保護法》第7條第3項指出，若以非常規交易規劃保單架構，達成與一般投資相同經濟效果，即構成租稅規避。

稅務機關未來將著重「實質控制權」與「經濟利益歸屬」，不再僅憑保險契約形式判斷是否課稅。即使名義上保險公司為持有人，只要個人或其關係人仍實際控制該海外企業，並享有其經濟利益，就會被認定為該個人的CFC，依法課稅。

面對全球市場與稅務環境的雙重壓力，高資產家族資產布局進入更高風險時代。勤業眾信提醒，無論是信託還是保險，稅務合規將是未來資產傳承的關鍵核心，應及早布局、審慎應對。