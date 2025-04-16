川普關稅衝擊 滙豐投信：A 股市場有望逐步回穩並反彈

全球經濟情勢快速轉變及投資市場不確定性升溫，不僅考驗投資人投資組合韌性，更考驗主動式基金經理人的操盤策略與應變能力。2025年理柏台灣基金獎於16日公布得獎名單，滙豐投信再度脫穎而出，旗下滙豐中國A股匯聚基金聚焦中國市場優質個股，以傑出表現連續三年獲得理柏台灣基金獎，不僅是滙豐投資團隊的實力展現，也是對滙豐投信資產管理能力予以肯定的又一證明實例。

滙豐投信總經理林旻廷強調，滙豐投信投資團隊具備深厚基本面研究能力，並採取嚴謹的評價紀律，能靈活調整投資組合，以因應市場短中長期的變化，協助客戶保護並成長資產。目前滙豐投資管理在中、港、台三地擁有超過40位專業投資人員，形成強大區域網絡，並由滙豐晉信擔任滙豐中國A股匯聚基金的投資顧問，透過境內與香港基金互認機制 （MRF） 為投資人提供進入中國境內股票和固定收益市場的機會，目前滙豐投資管理管理中國境內資產總額達86億美元，顯見其深具中國市場投資優勢。

林旻廷說明，此次滙豐中國A股匯聚基金再度獲獎，反映滙豐投資管理團隊在亞洲與大中華地區一直擁有的堅強實力，滙豐環球投資管理是投資中國的先驅，在境外和境內中國證券投資方面擁有豐富經驗。不僅如此，滙豐投信近年來為滿足客戶需求，積極擴充產品線，例如在2024年便推出深受市場歡迎的多重資產基金，同時亦積極引進更多元化的境外商品，滿足當前國內投資人在投資商品上多元的理財需求。

面對中國與美國間再度加劇的貿易摩擦，滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，短期內貿易活動不確定性將對A股造成壓力，尤其關稅升級加劇市場對美國經濟衰退的憂慮。滙豐中國A股匯聚基金已調整配置，降低與海外連動性高的科技股比重，轉而增持與中國內需高度相關的個股如食品、飲料與電信產業，同時加碼營運穩健、對外依賴度低的企業，以因應市場波動。

展望中期，蕭正義認為，A股市場有望在政策支撐下逐步回穩並反彈。預期中國政府將持續透過降準、降息與擴大財政支出等手段來穩定內需與資本市場，並重建投資信心。儘管地緣政治風險與內需復甦仍具挑戰，但A股整體估值依然處於具吸引力水準，外資持有部位也仍偏低，提供潛在資金流入空間。滙豐投信持續看好人工智慧AI、人型機器人及消費復甦等主題投資機會，並強調自下而上的基本面選股策略，尋找能在波動市況中穩健成長的高品質企業。