公債、貨幣市場兩樣情？2年定存單熱賣、10年債冷清 銀行主管解釋

中央銀行16日標售2年期定存單250億元，因貨幣市場資金充沛，得標利率落於1.449%，較前一個月減少0.007個百分點，寫下2024年6月以來、近一年新低。

銀行資調主管指出，近期公債市場與貨幣市場呈「兩樣情」。美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球金融市場，為預防流動性風險升溫，央行維持寬鬆貨幣環境，促使銀行資金水位充裕；央行今天標售2年期定存單，得標利率寫下一年新低，顯示銀行資金去化需求相當殷切。

銀行主管說，央行每月標售一期2年期定存單，金額只有250億元，「最近貨幣市場錢很多、大家都有需求」，是得標利率下滑的主因。相較於央行2年期定存單熱賣，央行日前標售10年期公債，得標利率1.64%，為市場預期區間的上緣，顯示市場下標並不積極。

券商主管說，主要原因是公債年期長達10年，加上美國近期在全球掀起關稅大戰，引發美債遭拋售疑慮，並可能波及台債表現，金融機構參與公債等固定收益商品標售時仍轉趨保守，得標利率1.64%，較今年2月標售的同年期公債上漲0.048個百分點，並寫下2024年8月以來、近八個月新高。

川普的對等關稅大幅提高全球經濟不確定性，摩根士丹利（大摩）預估，台灣央行將自12月起連續降息，也有可能提前到9月降息。對此，銀行主管認為，關稅政策對台灣經濟與通膨的具體影響，目前難以預料，今天的2年期定存單利率下滑，純粹是反映市場供需，並非預期央行可能降息。

至於央行今年貨幣政策走勢，是否會受到關稅政策影響轉為降息，國銀資調主管說，「市場目前未有明顯預期，但川普上任後，全球金融市場變動劇烈，不論是央行或金融機構都只能且戰且走、誰也說不準。」