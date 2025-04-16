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中華信評估2025壽險利差益波動加劇 獲利低於亞太平均

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中華信評估2025壽險利差益波動加劇，獲利低於亞太平均。圖/本報資料照片
中華信評估2025壽險利差益波動加劇，獲利低於亞太平均。圖/本報資料照片

中華信評今日舉辦「2025年台灣金融業信用焦點」會議，中華信評表示，國內壽險業獲利能力高度依賴利差益，但隨著避險成本仍高、資本市場波動持續，保險業實現資本利得的機會受限，2025年利差益表現恐持續波動；過去疫情趨緩雖帶動死差益小幅回升，但醫療險理賠率上升，死差益對盈餘的貢獻占比正逐年下降。

中華信評指出，壽險公司的營業利益可分為利差益、死差益、費差益與其他差益。其中，利差益為影響盈餘的關鍵，不過同時也是波動度最高的項目。在資本市場持續震盪、避險成本居高不下的情況下，可實現的資本利得機會相對有限，壽險業的利差益波動性短期內恐難改善。

死差益在疫情告一段落後，2024年可望小幅反彈，但由於疾病風險核保利益惡化，加上醫療險損失率攀升，死差益的成長速度已低於整體負債增加的幅度，對盈餘的貢獻正逐漸減弱。中華信評表示，不論商品類型，設有理賠上限的健康保單損失經驗相對較佳，顯示優化商品設計可在中長期改善整體風險結構。

費差益方面，中華信評認為，其對壽險業整體營業利益的貢獻本就相對較小，並易受監理政策與總體經濟影響。隨著業者推廣長繳型商品，初年度費用壓力上升，預期2024至2025年費差益也將呈現略為下滑的趨勢。

整體而言，中華信評預期，台灣壽險公司未來1至2年的營運獲利仍將高度受到資本市場波動影響，與亞太區同業相較，獲利能力仍低於區域平均，且容易受到市場波動影響，顯示整體體質仍需調整。

壽險公司 壽險業

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