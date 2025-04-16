瑞士隆奧亞債策略三大特色 榮獲理柏台灣三、五、十年期基金獎肯定

展新投顧總代理瑞士隆奧亞洲價值債券基金，引進台灣第二年持續獲獎，這次榮獲台灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-三、五、十年期」大獎，囊括各天期的大獎殊榮。展新投顧創辦人黃大展表示，由於曾經榮獲債券組合型基金獎，具備挑選好基金的能力，會挑選到瑞士隆奧亞債策略，是基於三大特點。

特點一，該基金不追尋指數的操作策略。近幾年在俄烏戰爭和中國大陸房地產泡沫的背景下，亞債受到拖累，追蹤的指數JP Morgan Asia Credit Index可看出，印度配置約7%、大陸配置約30%，但瑞士隆奧亞債策略的配置，將印度配置拉高約20%、中國大陸配置約12%，「看好印度、降低大陸風險」的操作讓績效明顯勝出同類型基金。

此外，基金投資不侷限亞洲或是新興市場國家，在成熟國家的投資比重也超過20%，以期構建更加多元化、更具吸引力的投資組合；而六成投資等級債、四成非投資等級債的配置，期待能獲得更好的效率前緣。

特點二，亞洲債市為非主流的債券市場，更有機會取得超額報酬。相較於其他債券市場，如投資等級債、非投資等級債、新興市場債，亞洲債市的國家、產業涵蓋範圍多元，而且發債量在新興市場債券裡也逐漸提升，大幅超越其他新興市場，經理人在挑選債券投資時有較多的機會，而以投資人的立場來說，配置亞債也能達到分散風險的效果。

特點三，走過多空景氣循環的「亞洲債券策略」經得起考驗。Dhiraj Bajaj在10年前創下此投資方針，富有韌性的策略設計走過數個週期循環，即使在成長的亞洲市場中擁有許多高成長的投資標的，經理人對工作仍相當認真努力，對國家、產業、企業進行深入的研究，每當市場發生變化時，都能有彈性的去適應新環境，並且持續的精進投資決策。

近期來看，Dhiraj Bajaj認為亞洲市場擁有以內需為主的經濟體，較不受到美國貿易保護主義重大影響，持續城市化、消費需求增加及科技驅動增長仍是成長關鍵。

瑞士隆奧亞債策略剛進入台灣時，只有專業投資法人才得以申購，如今已註冊零售級別，一般投資人可以在三大基金平台及台北富邦銀行申購，投資人現也能體驗優秀的主動操作得獎基金的價值。