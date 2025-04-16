滙豐中國 A 股匯聚基金連續三年獲獎 展現專業投資實力

全球經濟情勢快速轉變及投資市場不確定性升溫，不僅考驗投資人投資組合韌性，更考驗主動式基金經理人的操盤策略與應變能力。2025年理柏台灣基金獎於16日公布得獎名單，滙豐投信再度脫穎而出，旗下滙豐中國A股匯聚基金聚焦中國市場優質個股，以傑出表現連續三年獲得理柏台灣基金獎，不僅是滙豐投資團隊的實力展現，亦是對滙豐投信資產管理能力予以肯定的又一證明實例。

滙豐投信總經理林旻廷強調，滙豐投信投資團隊具備深厚基本面研究能力，並採取嚴謹的評價紀律，能靈活調整投資組合，以因應市場短中長期的變化，協助客戶保護並成長資產。目前滙豐投資管理在中、港、台三地擁有超過40位專業投資人員，形成強大區域網絡，並由滙豐晉信擔任滙豐中國A股匯聚基金的投資顧問，透過境內與香港基金互認機制 (MRF) 為投資人提供進入中國境內股票和固定收益市場的機會，目前滙豐投資管理管理中國境內資產總額達86億美元，顯見其深具中國市場投資優勢。

林旻廷說明，此次滙豐中國A股匯聚基金再度獲獎，反映滙豐投資管理團隊在亞洲與大中華地區一直擁有的堅強實力，滙豐環球投資管理是投資中國的先驅，在境外和境內中國證券投資方面擁有豐富經驗。不僅如此，滙豐投信近年來為滿足客戶需求，積極擴充產品線，例如在2024年便推出深受市場歡迎的多重資產基金，同時亦積極引進更多元化的境外商品，滿足當前國內投資人在投資商品上多元的理財需求。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，滙豐中國A股匯聚基金透過長期持有、不重押單一投資風格，以兼顧投組風險管理與追求報酬的機會，才能在眾多基金中脫穎而出。蕭正義說，滙豐投信長期發展在地深耕的公司研究與調查，團隊間並進行密切的討論與分享，滙豐中國A股匯聚基金經歷市場牛熊市的循環考驗，多次榮獲大獎實至名歸。

面對中國與美國間再度加劇的貿易摩擦，滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，短期內貿易活動不確定性將對A股造成壓力，尤其關稅升級加劇市場對美國經濟衰退的憂慮。然而，滙豐中國A股匯聚基金已調整配置，降低與海外連動性高的科技股比重，轉而增持與中國內需高度相關的個股如食品、飲料與電信產業，同時加碼營運穩健、對外依賴度低的企業，以因應市場波動。

展望中期，蕭正義認為，A股市場有望在政策支撐下逐步回穩並反彈。預期中國政府將持續透過降準、降息與擴大財政支出等手段來穩定內需與資本市場，並重建投資信心。此外，儘管地緣政治風險與內需復甦仍具挑戰，但A股整體估值依然處於具吸引力水準，外資持有部位也仍偏低，提供潛在資金流入空間。滙豐投信持續看好人工智慧AI、人型機器人及消費復甦等主題投資機會，並強調自下而上的基本面選股策略，尋找能在波動市況中穩健成長的高品質企業。

滙豐投信資產管理業務不但管理獲市場及投資人廣泛認可的主打基金產品，亦不斷發掘產業主題和投資專戶業務機會，為客戶提供量身訂造的投資配置，同時鞏固自主管理能力。未來，滙豐投信將持續提升投研能力、完善產品的策略佈局，以更加積極的姿態和前瞻的視角投資中國，為客戶全面掌握以超核心策略為主的多重收益市場機會，滿足多元理財需求 。