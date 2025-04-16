SAP 攜手中國信託 推出「提早付款專案」

SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）在「雲領新世紀‧助力企業數位飛躍」記者會上宣布與中國信託商業銀行（以下簡稱「中信銀行」）深化合作，推出全新供應鏈金融解決方案「提早付款專案」，該方案已經上架至 SAP Store，未來亦規劃導入更多 AI 功能與企業資金整合管理功能，為更多企業提供靈活高效的資金管理解決方案。此方案是透過 SAP BTP（Business Technology Platform）平台所開發，能夠無縫串聯 SAP ERP，協助企業提升營運資金效率、優化供應鏈資金調度，並進一步強化財務管理效率。

中國信託商業銀行總經理楊銘祥出席了此次活動，他表示：「觀察到企業客戶常因關稅政策、通貨膨脹與供應鏈重組的衝擊，面臨訂單、交期不穩定或資金成本增加的痛點，中信銀行為協助企業客戶打造穩定供應鏈，與提升企業營運能力，推出數位化供應鏈金融解決方案，透過「提早付款專案」，協助企業客戶之供應商，若有提早獲得款項的需求，可直接透過核心企業向銀行申請，不需提供紙本單據，讓供應商方便提早取得款項，充實營運資金。」

SAP 全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟也在活動上表示：「企業的營運資金管理關乎整體供應鏈的穩定與競爭力。本次 SAP 與中信銀行的合作，進一步擴展 SAP BTP 在財務領域的應用，企業可透過『提早付款專案』實現資金調度自動化、降低手動作業風險，並加速供應商資金流動，提升供應鏈韌性。隨著這項解決方案上架 SAP Store，我們期待能幫助更多企業實現智慧財務轉型，提升全球市場競爭力。」

中信銀行被全球權威機構「The Banker」評選為全球 1000 大銀行之一，且連續八年為台灣銀行首位，近年更積極推動數位轉型，除導入 SAP ERP 系統，並於 2023 年成為 SAP MBC（Multi-Bank Connectivity）解決方案在台灣的首家金融合作夥伴，聯手推出「銀企直連串接金融解決方案」。

而「提早付款專案」的合作著眼於企業財務長在營運資金管理上的課題，協助企業自身與其上下游供應鏈廠商能更靈活的調度資金、提升資金管理效率與降低作業風險等，且無需額外開發系統，縮短上線時程。透過 SAP BTP 平台，提供企業財務人員一個高安全性、易用性的平台，未來亦規劃朝向整合 AI 應用，監控資金流動，強化企業對資金管控，提升供應鏈穩定性。

本次合作不僅是 SAP 在台灣首次與銀行夥伴共同推出的供應鏈金融創新應用，也是 SAP 大中華地區首個由銀行夥伴直接上架 SAP Store 的企業資金管理解決方案。未來，SAP 也將透過此計畫，進一步推動 S/4HANA 企業升級，擴展 SAP BTP 在供應鏈金融領域的應用，深化 SAP 在台灣金融市場的影響力，加速企業智慧財務轉型。