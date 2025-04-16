中信銀攜手 SAP、IBM 打造供應鏈金融平臺　

因應數位金融服務需求日益升高，中信金（2891）旗下中國信託商業銀行16日宣布，攜手思愛普軟體公司（SAP）與台灣IBM合作，正式完成供應鏈金融平臺建置，提供企業數位化供應鏈金融解決方案，協助穩定供應鏈運作並提升營運效率。此項創新方案同時也是大中華區首個整合金融服務的供應鏈金融解決方案。

中信銀總經理楊銘祥指出，近年來全球經貿情勢變動劇烈，企業面臨關稅政策調整、通貨膨脹壓力及供應鏈重組挑戰，導致訂單與交期不穩定，資金調度壓力增加。為協助企業因應變局，中信銀推出數位化供應鏈金融服務，透過創新金融科技，為企業客戶及其供應商建立更靈活、安全的資金周轉機制。

其中，「提早付款專案」為此方案一大亮點。楊銘祥表示，供應商若有資金需求，可透過核心企業連結銀行端直接申請提前付款，無需提交紙本單據，即可快速取得營運資金，有效紓解資金壓力、穩定供應鏈上下游合作。

中信銀指出，目前其企業客戶中已有七成採用數位金融服務，顯示市場對數位化高度接受。因此，此次與SAP、IBM攜手打造的供應鏈金融平臺（Supply Chain Financing Solution），整合SAP領先的技術架構SAP BTP，以及IBM在全球數位轉型實務上的顧問經驗，企業導入後最快可於六至八週內完成與企業資源規劃（ERP）系統整合，進而降低人力成本、縮短流程時間，同時提高交易的穩定性與安全性。

目前該解決方案已成功協助造紙、金屬加工、半導體、機械設備與醫療器材等多元產業推動提早付款專案，強化企業對供應鏈韌性的掌握與應變能力。中信銀也期望，透過此平臺的推廣，協助更多企業在全球市場迅速導入數位解決方案，將寶貴的財務與資訊人力資源配置至核心營運領域，全面提升企業競爭力。