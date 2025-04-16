雨天不收傘！經長：企業只要正常繳息 原有貸款可展延六個月

經濟部長郭智輝16日在立法院經濟委員會表示，因應美國對等關稅衝擊，對企業雨天不收傘。企業若有經營意願，且正常繳息，原有貸款將展延六個月，只繳息不還本。

郭智輝16日上午赴立法院經濟委員會進行「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」專案報告並備詢答。朝野立委關切針對美國對等關稅衝擊的紓困方案，討論是否加碼，並且反映銀行不抽銀根。

據了解，原有貸款展延六個月大方向底定，且適用於大、中小企業。經濟部已向金管會銀行局反映，細節由銀行局與銀行公會協商。

民進黨立委邱議瑩表示，企業現在最需要的不是紓困，而是「不要抽銀根」。郭智輝表示，雨天不收傘是政院指示，企業只要有經營意願，有正常繳息，原有貸款將展延六個月，只繳息不還本。

郭智輝詢答表示，因為經過與產業座談後，業者表達需要的立即性協助，與原規畫方案不同，所以需要重新盤點880億元紓困方案，所以才會延後公告。例如，像手工具業者，現在問題不是缺單、也不是缺工，而是要趕訂單，要出貨，卻找不到船，要經濟部幫忙找船。另外，今日有立委反映，中小微企業貸款利率2.22%根本沒有優惠，要經濟部再研議調降，郭智輝回答，再看看。

據了解，經濟部在與業者座談後，業者多反映現在最需要的是金融面支持，不要抽銀根，因此規畫6個月內，只要正常繳息，票信債信正常，舊貸款可以展延六個月。全案由金管會銀行局與銀行公會協商。