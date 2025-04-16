「群益愛閱讀」城市之旅 攜手偏鄉國小實踐永續教育

群益金鼎證券（6005）日前舉辦「群益愛閱讀」城市之旅，邀請位於偏鄉的大成國小學童前往基隆海科館，展開一場結合閱讀、理財與永續發展目標（SDGs）的知識探索之旅，展現對偏鄉教育的長期承諾與社會責任。

群益金鼎證券總經理李文柱代表出席，並頒贈閱讀認養金10萬元及理財與海洋保育相關的SDGs書籍，鼓勵學童透過閱讀培養理財觀念，並認識海洋生態永續發展的重要性。

李文柱強調，「看到孩子們的笑容，是我們持續前進的最大動力」。未來群益將繼續結合企業資源與社會責任，為偏鄉教育注入更多能量。

學童隨後除參與DIY手作活動，透過動手創作激發創意與學習興趣，及觀賞高畫質的8K生態電影，感受沉浸式觀賞體驗與了解海洋生態的奧妙，加深認知對環境保護的重要性外，並透過館內自由參訪，深入了解海洋科技與永續發展的關聯，並能將書本知識與實際體驗結合，拓展視野與思維。

「群益愛閱讀」計畫自啟動以來，已邁入第12年，贊助學校由開始2所增加為16所，服務縣市從1個縣市累計為13個縣市，受惠學童超過4,000人。

群益不僅透過閱讀認養金支持偏鄉教育，更積極安排城市之旅，這次特別讓學童親身感受海洋城市的文化與海洋科技發展，培養學童對自然環境感恩的心。今年更將理財與SDGs知識融入活動，讓學童從小建立正確的理財觀念，並認識永續發展的重要性。

本次活動緊扣聯合國永續發展目標，包括消除貧窮（SDG 1），透過閱讀與教育資源的提供，幫助偏鄉學童脫離知識貧困；優質教育（SDG 4），提升偏鄉學童的閱讀能力與理財知識，促進教育平等；減少不平等（SDG 10），縮小城鄉教育差距，讓偏鄉學童享有平等的學習機會；保育海洋生態（SDG 14），透過海科館的生態教育，培養學童對海洋環境的保護意識；以及促進目標實現的夥伴關係（SDG 17），與海科館及各界合作，共同推動永續發展目標，展現群益對永續發展的具體實踐。