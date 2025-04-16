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房比股穩？他加價2,400萬買豪宅 房仲：幸運躲股災

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
潤泰敦峰。圖／台灣房屋建國民生加盟店提供
潤泰敦峰。圖／台灣房屋建國民生加盟店提供

限貸令下，兩百萬俱樂部豪宅照樣有人追價買入，台北松山區豪宅「潤泰敦峰」，低樓層戶總價約1.88億今年一月成交，單價212.6萬元，相較同樓層戶去年七月交易單價187萬元，買方半年間入手成本就差了2,400萬元。

另外，信義計畫區中古豪宅「冠德領袖」也傳交易，今年初，低樓層戶別交易1.2億元、每坪164.7萬元，創社區次高單價，該戶前一手屋主於2021年以約1.09億買進，買方加價1,050萬元購入。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，包括座向、景觀，或是否帶有裝潢家具、建商額外承諾的贈品等個別差異，都會影響房價，由於備註資料未登載，因此不能光看表面數字論斷房價高低。

不過，房地產向來是高端買方資產配置的標的之一，許多企業主在公司營運或股市獲利後，常會將部分資金投入具備保值不動產中，平衡資產配置。若以兩億元的資金來算，2025年初至今，台股跌幅大約15%，這筆資金若投入台股，至今資產可能縮水約3,000萬元，因此這些年初及時進入房市的屋主，也算是幸運躲過股災。

台灣房屋集團進一步觀察，截至目前為止，2025年台北已有3筆單價破200萬元的豪宅交易，目前居首的是「潤泰敦峰」，其他包括大安區「首泰信義」、信義計畫區「皇翔御琚」等，單價分別為211.2萬元、210萬元。

台灣房屋松山南京加盟店經理蔡君葳表示，「潤泰敦峰」過往單價大多從16樓以上才有突破200萬的表現，這次的戶別屬低樓層，但仍創造200萬的表現，主要是多數高資產族看重建商品牌，且目前可銷售的戶數不多，物以稀為貴。

另該戶景觀視野遼闊，周邊無建築遮蔽，而該社區雖然不屬於傳統豪宅聚落，但是基地方正，一旁就是微風廣場，擁雙敦學區，再加上建商品牌加持，頗受富豪喜愛，在200萬俱樂部一直都榜上有名。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年平均地權修法、央行好幾波信用管制措施等影響，目前豪宅貸款成數僅剩三成、無寬限期，再加上近期美國總統川普的全球關稅戰、通膨等不確定性因素，對豪宅客來說都是會納入評估的風險，而不動產的波動比起股市、債市，相對穩健保值，因此仍是富豪資產布局的考量之一。

台股 建商 豪宅

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