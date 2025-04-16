快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

做多黃金 美銀美林經理人調查擔憂美國經濟衰退機率創高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓。富蘭克林證券投顧/提供
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓。富蘭克林證券投顧/提供

向被視為「安全資產」的美國國債殖利率出現驚人波動後，動搖市場對美國經濟、美國金融商品信心，「做多黃金」成為最擁擠交易。據彭博資訊等外電新聞援引的4月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者情緒已降到三十年來最悲觀程度。有淨82%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，是此調查史上最悲觀數據。

當中有42%受訪經理人認為經濟可能衰退，硬著陸的機率攀升到49%，而57%預期未來一年全球通膨將攀升，對美國企業獲利和美元的展望亦分別達到自2006年和2007年以來最悲觀的水準。此外，若市場流動性嚴重惡化，41%預期會有三次以上的降息。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨6%加碼下滑至淨17%的減碼，其中，美股下滑至淨36%減碼，科技股則為淨17%減碼，而防禦型的公用事業類股逆勢轉為淨10%加碼。對於債券則轉為看好，由上個月的淨13%減碼轉為淨17%的加碼，並看好高評級債未來一年的表現。相對於美股，歐股及新興市場股雖有所下滑，但仍維持淨加碼。此外，看好價值股打敗成長股的比例仍維持高點。

在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次。在擁擠交易方面，「做多黃金」終結近兩年「做多科技七雄」的熱潮，成為最擁擠交易。此外，有73%的受訪經理人認為，美國例外論的主題已經見頂，而且63%認為減稅政策並無法刺激美國下半年的經濟。

以上資料依據彭博資訊，四月份美銀美林經理人調查於4月4日~4月10日進行，對管理4,440億美元資產的195位經理人進行調查。

儘管美國總統川普暫時將部分科技產品排除在關稅之外，但美國商務部宣稱將對進口藥品和半導體展開調查，準備以威脅國家安全為由課徵關稅。在不確定性仍存的情況下，美股持續震盪。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰持續主導盤勢，多變難測的消息面將持續牽動投資人敏感神經，所幸在川普宣布對中國以外國家對等關稅暫緩90天後，代表川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的。未來一段時間進入美國與各國雙邊談判期間，不確定性將影響企業投資、消費信心及金融市場表現，美中情勢緊張也將增添美元資產波動。所幸波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示若情況失序，聯準會準備動用手上工具來穩定市場，有望避免出現系統性危機。著眼目前仍處深受關稅消息影響的波動環境，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無須過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採取大額定期定額長期佈局，首選科技/創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可增持美元短期票券型基金做為資金停泊站。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金桑娜•德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部作為引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，在當前經濟環境中，債市和股市策略各具機會。債市方面，疫情後利率上升，各國債市殖利率提高，增加債券資產的吸引力。由於政策不確定性導致殖利率波動，投資者需謹慎管理利率風險。除了公司債，機構房貸抵押債也提供利差優勢。近期因關稅問題，債市評價調整，多元配置策略有望打造兼具進攻和防守的收益組合。股市方面，關稅戰衝擊全球企業獲利，但美國企業財務體質強韌。恐慌性賣壓後，為高品質或高股利股票提供低接機會。過去兩年，美股由科技股推動，其他指數漲幅較緩。經過股市崩盤，全球和各產業出現評價面機會。投資團隊已增加高品質企業，分散配置於科技和消費必需品等產業，保持流動性以便在市場動盪時尋找低接機會。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管當前市場動盪，但對於願意展望未來的投資者來說，仍有理由保持樂觀。近期市場因美國總統川普的新關稅政策而波動，這些措施超出預期，可能導致全球貿易格局重組，增加市場不確定性。雖然關稅引發的市場反應迅速，但未來仍有許多未知數，全球貿易夥伴的回應將是關鍵。短期內，關稅可能導致生產力下滑和企業利潤壓力增加，全球經濟增長放緩，通膨上升，對美國經濟造成短期影響。然而，長遠來看，川普政府的經濟政策旨在重建美國工業基礎，這需要時間和耐心。在此環境中，主動投資具有價值，投資者應尋找高品質、具抗關稅和抗衰退能力的企業，這些企業目前評價極具吸引力，而AI和數位轉型將持續為耐心的投資者創造價值。儘管面臨不確定性，創新仍是釋放價值和維持增長的關鍵。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，受美國關稅政策與對於企業營運情勢衝擊的不確定性升溫影響，2025年全球股市表現可能較為震盪，預期日本市場走勢應會與全球市場一致，但日股可望提供更好的風險回報前景，此外，日本股市在公司治理改革運動推動下，呈現出股東權益報酬率結構性改善趨勢，評估全球投資人尚未完全掌握到日本經濟與貨幣政策在邁出逾30年的通縮環境後的結構性正面發展趨勢，資金有回流日本市場機會。

美國經濟 關稅

延伸閱讀

川普90天暫緩關稅時限吃緊？美財長坦言：與14國關稅談判難如期完成

製鞋、成衣、自行車…川普關稅重拳打趴傳產明星產業！謝金河：只能蹲低 靜觀其變

川普砍資金撤簽證 美學生申請加國大學人數增

南韓派副總理訪美談判 預計下周會晤美財長討論川普關稅

相關新聞

獨／華南金世代交替 民股副董林明成交棒長子林知延出任金控副董

華南金控展開世代交替。據了解，已擔任華南金副董事長快20年的民股大股東林明成，此次改選之後，將不再續任華南金董事，交棒給...

房比股穩？他加價2,400萬買豪宅 房仲：幸運躲股災

限貸令下，兩百萬俱樂部豪宅照樣有人追價買入，台北松山區豪宅「潤泰敦峰」，低樓層戶總價約1.88億今年一月成交，單價212...

做多黃金 美銀美林經理人調查擔憂美國經濟衰退機率創高

向被視為「安全資產」的美國國債殖利率出現驚人波動後，動搖市場對美國經濟、美國金融商品信心，「做多黃金」成為最擁擠交易。據...

關稅戰干擾資產布局 台壽建議善用「雙金」避險

全球政經局勢詭譎，關稅戰加劇金融市場震盪，干擾民眾資產配置與退休規劃。中信金（2891）旗下台灣人壽保險公司建議，投資人...

關稅政策風險升溫 三大策略穩健布局除權息旺季

全球關稅政策變動之際，台灣即將進入4至6月除權息旺季。美國商務部今日宣布啟動對進口半導體及相關設備的232調查，可能為半...

星展銀3月信用卡簽帳金額 名列第六大

在台灣發卡量最大的外商銀行─星展銀行（台灣），公布三月的簽帳金額為216.5億元，其簽帳金額量能在30家發卡銀行中排名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。