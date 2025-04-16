關稅戰干擾資產布局 台壽建議善用「雙金」避險

全球政經局勢詭譎，關稅戰加劇金融市場震盪，干擾民眾資產配置與退休規劃。中信金（2891）旗下台灣人壽保險公司建議，投資人可善用「雙金」避險策略，除黃金之外，更可關注「利率變動型年金保險」（簡稱利變型年金險），透過穩健保本、利率彈性與長期保障三大優勢，在不確定市場環境中打造穩定收入來源。

台灣人壽指出，利變型年金險可作為「永久投資組合」中的現金配置工具之一。參考美國投資專家哈里．布朗（Harry Browne）所倡導的資產配置理論，將25%資產配置於保本與收益具彈性的商品，有助分散風險、抗通膨，達成攻守兼備的資產規劃目標。

利變型年金險具分期繳費和時間複利優勢，可達到穩健累積資產效果，適合忙碌、沒有時間理財的小資或屆退族。以30歲剛結婚的吳先生為例，計畫10年後購置人生第一間房子，與妻子每年投保4張、保費新臺幣10萬元的「台灣人壽金利 High利率變動型年金保險」，持續投保5年，假設宣告利率維持在2.35%，40歲可領回238萬餘元，輕鬆存到買房頭期款。以50歲的周小姐為例，計畫於65歲退休，可透過利變型年金險預存退休生活費，每年定期投保20萬元保費的「台灣人壽e富保利率變動型年金保險」，滿15年後，年金選擇分期給付、保證期間20年，每年保證可領回14萬7,070元至85歲，之後仍可持續領到身故為止。

此外，台灣人壽也強調，旗下網路投保的利變型年金險具備三大特色：手續簡便、免體檢與健康告知，以及最低投保門檻僅萬元起，並提供彈性繳費機制及24小時線上投保服務，適合小資族或準退休族群靈活運用。

台灣人壽即日起至4月30日止推出網路投保抽獎活動，凡完成利變型年金險投保，即有機會抽中iPhone 16 Pro、空氣清淨機與萬元禮券等好禮。若使用信用卡繳費，還可加碼參加百貨禮券抽獎，獎項價值自2,000元至8,000元不等。