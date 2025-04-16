投資型保單熱銷！今年首季壽險投資型保單新契約保費暴增1.2倍

壽險公會16日公布，今年第1季，壽險業保費收入（加負債）合計6,703億元，較去年同期增加19.9%；其中新契約保費2,705億元，年增51.3%，續年度保費3,997億元，年增5.1%。壽險公會指出，部分壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單銷售，今年第1季，投資型保險商品新契約保費1,216億元，年增123.2%。

今年第1季，就新契約保費而言，壽險1,776億元，占新契約保費的65.7%，年增37.7%；傷害險39億元，占新契約保費的1.4%；健康險105億元，占新契約保費的3.9%，年減7.8%；年金險784億元，占新契約保費的29%，年增123.5%。

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，壽險新契約保費1,325.92億元，年增22.6%，主要原因為美國聯準會去年9月啟動降息循環，壽險公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單之宣告利率，帶動傳統型保險商品銷售，以及部分壽險公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為利逐步接軌新清償能力標準，持續開發及推動分紅保單。

傳統型年金險新契約保費18.6億元，年增29.6%，與壽險公司持續推出利變型年金險新商品，帶動傳統型年金險之銷售有關．今年第1季，整體傳統型保險商品新契約保費1,488億元，年增19.8%。

投資型保險商品方面，壽險新契約保費收入450億元，年增116.2%；年金險新契約保費766億元，年增127.5%。

壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單之銷售，今年第1季，整體投資型保險商品新契約保費1,216億元，年增123.2%。

以各個通路業績來看，新契約保費裡，壽險公司本身行銷體系1,187億元占43.88%；銀行經代保代通路1,049億元，占38.79%；傳統保險經紀人、保險代理人僅468億元，占17.33%。

以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.45:1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。